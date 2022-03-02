Війна Росії проти України: Володимир Зеленський назвав втрати росіян за тиждень

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 2 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 3 березня (час київський)

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Журналісти видання "Українська правда" повідомляюьт про низку вибухів у Києві.

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Президент України Зеленський назвав війну, яку розв'язала Росія проти України, для українців - "вітчизняною". "Росіяни не забудуть цю вітчизняну війну. Так, для нас, українців, це вітчизняна війна", - наголосив він у відеозверненні. Зеленський розповів, що за один тиждень в Україні вбито майже 9 тисяч росіян. "На Миколаївському напрямку росіяни десятками гвинтокрилів забирають своїх "двохсотих" і "трьохсотих" 19-20-ти років", - зазначив Зеленський і додав, що відновити мир треба якнайшвидше і нагадав про переговори, які проводяться.

Ввечері 2 березня міністерство оборони РФ заявило, що після військового вторгнення в Україну загинули 498 військовослужбовців РФ, а ще 1597 дістали поранень. Раніше відомство не повідомляло конкретних даних.

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Прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну. "Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком зрозуміло, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - написав Джонсон у своєму Twitter.

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На фестивалі електронної музики Electric Daisy Carnival (EDC) у Мексико-Сіті.

На фестивалі EDC у Мексико-Сіті

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За даними Financial Times, уряд Великобританії розробляє механізм конфіскації майна російських олігархів. Повідомляється, що при цьому жодних компенсаційних виплат не передбачено. У списку, згідно з публікацією, дев'ятеро олігархів, проти яких Великобританія уже запровадила санкції. Проєкт вимагатиме, однак, ретельної правової перевірки та може бути оскаржений у суді, наголошує Financial Times.

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Другий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться незабаром, але не проводитиметься у Біловезькій пущі, повідомив член української делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. "Переговори справді будуть, але місце інше. Усі деталі пізніше", - написав Арахамія у соцмережі Facebook.

Раніше в середу російські ЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Володимира Мединського писали, що російська делегація в колишньому складі вже прибула для переговорів з Україною в Біловезьку пущу.

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Авіакомпанія Wizz Air надає людям з України, які рятуються від війни, 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси в межах континентальної Європи, що виконуються у березні з Угорщини, Польщі, Словаччини чи Румунії. У разі використання ліміту, квитки пропонуватимуться за так званим "рятувальним" тарифом - по 29,99 євро, повідомляється на сайті авіакомпанії.

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Вашингтон повідомив про введення "повних блокуючих санкцій" щодо 22 підприємств оборонного комплексу Росії, які виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети та безпілотні літальні апарати для російських збройних сил. Як зазначено на сайті Білого дому, ці штрафні заходи призведуть до значних витрат для російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом зброї. Назви підприємств, що підпали під санкції, на сайті американської адміністрації не вказані.

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Вибух прогримів неподалік будівлі вокзалу, вщент заповненої людьми, які прагнуть виїхати з міста

Від вибуху біля Центрального залізничного вокзалу міста Києва пошкоджено тепломережу, є постраждалий, повідомляє пресслужба Національної поліції України. "Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торговельні заклади, що були поряд", - йдеться в повідомленні. Постраждалого чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували.

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