Війна Росії проти України: ООН повідомляє про понад 100 цивільних жертв

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-28 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)

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Внаслідок нападу Росії на Україну, за даними ООН, загинули понад 100 та поранені понад 300 цивільних. Про це повідомив офіс Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у Женеві. За його даними, серед жертв не менше ніж семеро дітей. Більшість жертв викликані артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря, йдеться у заяві верховного комісара ООН.

За даними з України, за п'ять днів війни у ​​країні загинули понад 350 цивільних осіб. Росія відкидає звинувачення у завданні ударів по цивільним об'єктам.

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Монако приєдналося до санкцій ЄС проти Росії. Як повідомила влада князівства, йдеться про замороження фінансових активів і майна громадян РФ, що потрапили під санкції. Князь Альбер II засудив російське військове вторгнення в Україну, висловив солідарність із її народом та підтримав заклик до припинення вогню. Крім того, князь висловився на підтримку будь-яких ініціатив, які призвели б до припинення бойових дій та виходу російських військ з України.

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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини, вчинені РФ під час агресії в Україні з 24 лютого. Як повідомив прокурор Гаазького трибуналу, він бачить усі підстави для такого розслідування, а ініціювати його може сам, оскільки МКС з часу подання заяви Києвом у 2015 році офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Читайте більше: МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

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Внаслідок обстрілу російським агресором у Харкові пошкоджена підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального районів тимчасово припинено електро- та водопостачання. "Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишається без електроенергії, відповідно виникають проблеми з водопостачанням та теплом", - ідеться у Facebook мера Харкова Ігоря Терехова.

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Українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, - "Держспецзв'язку". Зв'язок - один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій, ідеться в Telegram відомства.

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На підтримку України виступив Пол Маккартні - ексучасник легендарного гурту The Beatles. У своєму Twitter він написав: "Згадую, як грав для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку".

Серед зірок однією з перших засудила напад РФ на Україну Мадонна. На підтримку України вона показала, зокрема, нецензурний, але зараз дуже популярний жест у бік Путіна.

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Глави вісьмох держав ЄС висловилися за надання Україні перспективи членства в Євросоюзі. Вони закликали надати Україні статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС та відкрити переговорний процес щодо цього. Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому ввечері у понеділок офіційним представником президента Чехії Мілоша Земана. "У цей критичний момент ми наголошуємо на нашій повній солідарності з Україною та її народом", - йдеться в документі. Лист підписали президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії.

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У тому ж відеозверненні Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії. "Для ворога Київ - це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський. За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари. "Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла, - зазначив президент і додав, що до столиці засилають диверсантів. - Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо".

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Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері понеділка. "Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти - щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин", - сказав Зеленський і додав, що було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. "Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути", - сказав український президент.

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Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.

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