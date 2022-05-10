Війна. ООН назвала кількість підтверджених цивільних жертв в Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабнувійну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 10 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 11 травня (час київський).

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Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію про включення Чехії до Ради ООН з прав людини замість Росії. Чехія обрана до Ради ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року. Членство РФ у Раді призупинено 7 квітня, з ініціативою цього виступили США та Великобританія після повідомлень про жорстокі вбивства російськими силами цивільних у Бучі.

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Через повітряну тривогу у Києві міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра перебував у бомбосховищі під час візиту до столиці України. Сирени попередили про російські авіаудари перед його запланованою зустріччю з мером міста Віталієм Кличком. Про повітряну тривогу в Києві та околицях оголосили приблизно о 19.00 за місцевим часом.

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Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого станом на 9 травня становили 7172 цивільних (днем раніше - 7061), зокрема 3459 загиблих (3381), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще очікують підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН, який цитує "Інтерфакс-Україна". Це стосується, наприклад, Маріуполя у Донецькій області, Ізюма на Харківщині та Попасної у Луганській області, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення, які підлягають подальшій верифікації та не внесені до вищенаведеної статистики.

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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Колона до свободи Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Повністю знесилені Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Перший обід У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Безкінечні страждання Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Врятовані і доглянуті В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Просто поспати Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Відкрите та чесне спілкування Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Військові також люди У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди". Автор: Клаудія Ден

