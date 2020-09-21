Війна на Донбасі очима німецького фотографа

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Німецький фотограф і журналіст Тілль Маєр за п'ять років здійснив більше десяти подорожей до зони бойових дій на Донбасі, аби задокументувати повсякдення українських вояків в окопах і життя цивільних поблизу фронту.
22 січня у німецькому Інгольштадті відкриється виставка світлин Тілля Маєра (Till Mayer) "Донбас: Війна в Європі". Автор хоче, щоби німці не забували про те, що в Європі, у них під боком, вже понад сім років тривають бойові дії. Українці, на думку фотографа, заслуговують на солідарність у цьому виснажливому випробуванні.