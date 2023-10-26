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Зеленський зібрав військовий кабінет щодо ситуації на фронті

Ольга Журавльова
26 жовтня 2023 р.

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівників сектору оборони. Доповіді зробили Залужний, Умєров, Буданов, Малюк та інші командувачі.

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Володимир Зеленський (архівне фото)
Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронтіФото: President Of Ukraine/ZUMAPRESS/picture alliance

Президент України  Володимир Зеленський  у четвер, 26 жовтня, провів засідання Військового кабінету, де заслухав доповіді від командувачів щодо оборонних і наступальних дій Збройних сил України (ЗСУ).

"Військовий кабінет у спеціальному форматі. Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - написав Зеленський у Telegram.

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Окрім цього, президент повідомив, що свої доповіді зробили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, очільник ГУР МО Кирило Буданов і голова СБУ Василь Малюк. Під час засідання учасники обговорили план подальших дій із конкретними термінами та розрахунками, який підкріплений постачаннями від партнерів і власним виробництвом, а також нарощування можливостей українського оборонно-промислового комплексу. "Узгодили позиції. Рухаємося далі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше очільник української розвідки Буданов заявляв, що Україна вибилась з графіка деокупації, який передбачав можливість завершення війни вже цього року.

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