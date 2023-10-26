Зеленський зібрав військовий кабінет щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, провів засідання Військового кабінету, де заслухав доповіді від командувачів щодо оборонних і наступальних дій Збройних сил України (ЗСУ).

"Військовий кабінет у спеціальному форматі. Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - написав Зеленський у Telegram.

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Окрім цього, президент повідомив, що свої доповіді зробили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, очільник ГУР МО Кирило Буданов і голова СБУ Василь Малюк. Під час засідання учасники обговорили план подальших дій із конкретними термінами та розрахунками, який підкріплений постачаннями від партнерів і власним виробництвом, а також нарощування можливостей українського оборонно-промислового комплексу. "Узгодили позиції. Рухаємося далі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше очільник української розвідки Буданов заявляв, що Україна вибилась з графіка деокупації, який передбачав можливість завершення війни вже цього року.

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