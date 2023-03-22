Відсторонення та бойкоти Олімпіад: як політика втручається у спорт

Німеччину і Японію як країни, що розв'язали Другу світову війну, виключили з МОК, і вони не отримали право на участь в Олімпіаді. СРСР запросили на Ігри, але в Москві вирішили не відправляти свою делегацію. Офіційно Олімпійський комітет СРСР було створено лише 23 квітня 1951 року, а 7 травня того ж року на 46-й сесії МОК у Відні Радянський Союз було прийнято до складу цієї організації.