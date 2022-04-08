Відповідь ЄС щодо членства Україна підготує швидко - Зеленський

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 8 квітня.

DW стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський).

++00.02++

Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.

Читайте також: ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата