Відповідь ЄС щодо членства Україна підготує швидко - Зеленський

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Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.
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