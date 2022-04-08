 Відповідь ЄС щодо членства Україна підготує швидко - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Відповідь ЄС щодо членства Україна підготує швидко - Зеленський

45-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 9 квітня.

Ukraine | Krieg | Ukrainische Flagge auf dem Rathaus in Butscha

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 8 квітня

DW стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський).

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Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський. 

"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.

Читайте також: ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

 

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