Відповідь США на обстріл баз у Сирії: вбито 19 бойовиків

Кількість загиблих внаслідок атаки США по об'єктах, пов'язаних з Іраном в Сирії, сягнула 19 людей, повідомили спостерігачі. США вдарили у відповідь на атаку безпілотника по американській базі 23 березня.

Кількість загиблих в результаті авіаударів США по проіранських об'єктах на сході Сирії зросла до 19 бійців, повідомив в суботу, 25 березня, базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, пише Reuters. Як зазначає AFP, серед жертв - троє солдатів сирійського режиму і 16 членів підтримуваних Іраном сил, зокрема 11 громадян Сирії.

У Сирійському моніторинговому центрі зазначили, що у такий спосіб США відреагували на атаку безпілотника 23 березня по технічній базі коаліції в Сирії, внаслідок якої загинув один американець, а поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців США і ще один громадянин Сполучених Штатів. Вашингтон поклав відповідальність за атаку на проіранські воєнізовані формування у Сирії.

"Ці високоточні удари були спрямовані на захист американського персоналу, і США зробили співмірні і цілеспрямовані дії з метою обмежити ризик ескалації і звести до мінімуму втрати в живій силі", - заявив речник міноборони США Патрік Райдер, коментуючи американські удари у відповідь.

За попередніми даними Пентагону, атаковані Сполученими Штатами об'єкти було зруйновано.

Повторна атака по базі США

Водночас проіранські угрупування 24 березня знову випустили 10 ракет по американській базі. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, шкоди наземним об'єктам та обладнанню завдано не було, зазначив Райдер.

Після атаки Сполучені Штати поклали відповідальність за повторний напад на пов'язані з "Корпусом вартових ісламської революції" (КСІР) воєнізовані формування і наголосили, що залишають за собою право "відповідним чином відреагувати", якщо американським силам у регіоні загрожуватиме небезпека. У міноборони США розцінили повторну атаку як спробу проіранських угруповань помститися за авіаудари, завдані армією США по об'єктах, пов'язаних із КВІР.

Між тим, за повідомленням Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, пізно ввечері в п'ятницю 24 березня продовжилися ракетні обстріли з боку підтримуваних Іраном угрупувань, що спричинило нові удари коаліції під проводом США.

Як зазначає Reuters, внаслідок атак ще один американський військовослужбовець був поранений, натомість місцеві джерела повідомили, що ймовірні ракетні обстріли з боку США вразили ще більше об'єктів на сході Сирії.

Президент Байден: США не прагнуть конфлікту з Іраном

На тлі інцидентів президент США Джо Байден заявив про готовність його країни діяти рішуче, водночас наголосив, що не прагне війни з Іраном.

"Сполучені Штати не прагнуть - я наголошую - не прагнуть до конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми діятимемо рішуче з метою захистити наш народ", - заявив глава Білого дому на пресконференції в Канаді.