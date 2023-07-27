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Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після відмови Харлан потиснути руку Смирновій, яка виступала як нейтральна спорстменка, українку зняли з чемпіонату світу з фехтування.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан під час двобою з росіянкою Анною Смирновою
Українська фехтувальниця Ольга Харлан під час двобою з росіянкою Анною СмирновоюФото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан зняли з чемпіонату світу з фехтування після того, як вона відмовилася потиснути руку своїй переможеній суперниці росіянці Анні Смирновій.

Харлан взяла участь в одиночному турнірі з фехтування на наступний день після того, як міністерство молоді та спорту України пом'якшило свою попередню політику, яка забороняла спортсменам зустрічатися з росіянами чи білорусами, які змагаються під нейтральним прапором.

Українка перемогла фехтувальницю з Росії Анну Смирнову, що виступала як нейтральна спортсменка, у першій ж сутичці на стадії плей-оф. Вона стала першою спортсменкою, яка офіційно представляє Україну та зустрілася з російським або білоруським суперником з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Російська спортсменка Анна Смирнова після двобою з українкою Харлан
Російська спортсменка Анна Смирнова після двобою з українкою ХарланФото: Tibor Illyes/AP Photo/picture alliance

Після перемоги Харлан відмовилася потиснути руку Смирновій. Смирнова, розлючена такою зневагою і поразкою, відмовилася покинути арену і цілу годину сиділа на стільці, похмуро дивлячись на суперницю, пише агенція AFP. Два тижні тому у коментарі агенції Харлан попереджала, що не стала би вітатися за руку з росіянкою у разі турніру з нею.

ОП: Рішення про дискваліфікацію ганебне

В Офісі президента України вже відреагували на дискваліфікацію Харлан, назвавши рішення ганебним.

"Рішення є проявом повної відсутності емпатії, нерозуміння емоційного контексту і є абсолютно ганебним", - цитує радника глави ОП Михайла Подоляка AFP. У Twitter він оприлюднив фото, на якому, як зазначив політик, російська спортсменка Смирнова позує у військовій хутряній шапці поруч із хлопцем у військовій формі. На голові у нього шапка в кольорах російського прапора.

"Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці", - написав Подоляк. Він звернувся до Міжнародної федерації фехтування (FIE) і запитав у них, чи можна такі світлини сприймати як чітку позицію і чи не пахнуть гроші Російської Федерації кров'ю.

Правила FIE передбачають привітання за руку після турніру

У правилах FIE сказано, що обидва фехтувальники повинні потиснути один одному руки після оголошення результату.

Раніше українські тенісисти грали з росіянами та білорусами після початку повномасштабного вторгнення РФ, втім як спортсмени, які не представляли свою країну. Неодноразово вони відмовлялися тиснути руку суперникам з РФ та Білорусі. Харлан підтримувала публічно їхні рішення, наголошуючи, що не може уявити собі сценарій, за якого вона б це зробила. "У нас різні фронти, у нас також є спорт, який передбачає боротьбу", - зазначала українська спортсменка.

Читайте також: Тенісистів з Росії та Білорусі повернули на Вімблдон

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