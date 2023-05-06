Відкриття "Євробачення-2023": топ-10 найгарнішого вбрання

Керіє з Фінляндії з приводу титулів і своєї ролі фаворита на "Євробаченні-2023" не заморочується. Як і з приводу стилю своєї композиції "Cha Cha Cha". У ній є все: реп, електро, метал і навіть естрадний шлягер.