Відкриття "Євробачення-2023": топ-10 найгарнішого вбрання
"Євробачення" у 2023 році проходить у Ліверпулі. Конкурс відкрився 7 травня традиційним дефіле учасників. Десятка найкращого вбрання - у галереї DW.
Tvorchi, Україна
Дует Tvorchi з України використав свої костюми для реклами кампанії зі збору коштів на інкубатори для немовлят. На одязі вишиті імена і вага дітей, передчасно народжених під час війни РФ проти України.
Алессандра, Норвегія
Пісня Алессандри, яка виступає за Норвегію, називається "Queen of Kings". Судячи з корони, королевою вона вважає себе, а ось королем назвала в інтерв'ю DW фіна Керіє.
Керіє (Käärijä), Фінляндія
Керіє з Фінляндії з приводу титулів і своєї ролі фаворита на "Євробаченні-2023" не заморочується. Як і з приводу стилю своєї композиції "Cha Cha Cha". У ній є все: реп, електро, метал і навіть естрадний шлягер.
La Zarra, Франція
Шансон і диско зміксовані в композиції La Zarra з Франції. Назва її пісні - "Evidemment", у перекладі українською - "Очевидно". Цілком очевидно, що головний атрибут співачки - капелюх. Їх у неї, зізналася вона DW, не менше сотні.
Лорін (Loreen), Швеція
А головним аксесуаром Лорін зі Швеції на "Євробаченні-2023" стали татуювання. І це зрозуміло. Її композиція в стилі євро-поп називається "Tattoo" і трохи нагадує "Euphoria", з якою вона виграла конкурс 2012 року в Баку.
Let 3, Хорватія
Епатажні хорвати з Let 3 відомі тим, що нерідко виступають у чому мати народила. Але для "Євробачення" вони причепурилися. І залюбки попозували для DW.
Бланка від Польщі та Ендрю Ламбру від Кіпру
Найкрасивішою парою церемонії відкриття стала Бланка від Польщі та Ендрю Ламбру, який представляє Кіпр. Але разом вони позували тільки для фотографів. У житті Бланка поки що воліє залишатися "Solo". Так називається її пісня.
Рейлі, Данія
Атрибути одного гендеру - не про Рейлі з Данії, точніше - з Фарерських островів. Їхнє населення - 55 тисяч осіб, а в Рейлі - мільйонні перегляди в соцмережах. Він - зірка ТікТока.
Lord of the Lost, Німеччина
Гендерна трансформація не чужа і німцям з Lord oft he Lost. На зйомки нового кліпу соліст Кріс Харм запросив українську еротичну модель Луїзу Хованську. У цьому кліпі всі учасники гурту перевтілилися у жінок.
Voyager, Австралія
Соліст гурту Voyager Даніель Естрін запросто міг би стати членом німецького гурту Lord oft he Lost. Він народився недалеко від Гамбурга, де живуть представники Німеччини на "Євробаченні-2023". Чверть століття тому він виїхав до Австралії, де, судячи із золотих деталей костюмів, цілком досяг успіху.