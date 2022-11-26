276-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 26 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 26 листопада (час київський).

++14:48++

73 відсотки мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення через удари російських військ 23 листопада. Найвідчутніші проблеми зі зв'язком - у Донецькій та Запорізькій областях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко розповів в ефірі телеканалу "Київ", що без світла продовжують залишатись чверть споживачів міста. Водночас він сподівається, що завтра вдасться стабілізувати ситуацію та перейти вже до планових графіків відключення електроенергії.

Кличко також відповів на критику президента Володимира Зеленського, який у вечірньому відеозверненні 25 листопада сказав, що "не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно" щодо так званих "пунктів незламності", зокрема, "багато скарг у Києві". Мер столиці відповів, що в місті відкриті 436 пунктів обігріву, які вже відвідали 3600 киян.

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++14:20++

Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула 12 людей

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими з РФ, у рамках якого Україна повернула 12 людей. Серед них четверо бійців Військово-морських сил, по два нацгвардійці та прикордонники, один тероборонівець та троє цивільних - подружжя і чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових і сержантів. "Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, Чорнобильську атомну електростанцію та острів Зміїний", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців: 36 - 23 листопада, 50 - 24 листопада та 12 сьогодні.

++14:04++

Німеччина додасть 15 мільйонів євро на ініціативу "Зерно з України"

Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро на ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України" для країн Африки. - Ред.) після того, як минулого тижня закуплені нею 25 тисяч тонн українського зерна відправились до Ефіопії. Про це повідомила посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у Twitter.

++13:56++

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по житловому кварталу Дніпра збільшилась до шести, одна жінка - у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++13:40++

Український президент Володимир Зеленський подякував Бельгії за лідерство в питанні заморожування російських активів у рамках санкцій Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України. "50 мільярдів євро, навіть більше. Важливо, щоб активи держави-терориста були спрямовані на компенсацію шкоди від її терору. Маємо зробити все для того, щоби це відбулось якнайшвидше", - сказав він на спільній пресконференції з бельгійським прем'єр-міністром Александером де Кроо в Києві.

Зеленський також повідомив, що Бельгія першою підтримала ініціативу Grain from Ukraine, профінансувавши її. Крім того, країна пообіцяла надати Україні електрогенератори. В свою чергу де Кроо нагадав, що Бельгія однією з перших надала військову допомогу Україні та запевнив, що вона продовжуватиме це робити. За його словами, Бельгія також прихистила понад 60 тисяч українських біженців.

++13:17++

У роковини Голодомору стартує програма "Зерно з України"

26 листопада, в 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років стартує програма Grain from Ukraine ("Зерно з України"), в рамках якої продовольство безкоштовно постачатиметься найбіднішим країнам Африки.

Фрагмент російської ракети в пшеничному полі на Харківщині, липень Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Як повідомив президент України Володимир Зеленський виданню The Guardian, за цією програмою до середини наступного року з України можуть бути відправлені до 60 суден із зерновими в Судан, Ємен і Сомалі, якщо для цього буде достатньо міжнародного фінансування. Перше судно, профінансоване Німеччиною, вже відправилось до Ефіопії.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже погодилося надати до 20 мільйонів доларів через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй на програму. Пообіцяла кошти й Великобританія. Сьогодні посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що кілька країн блоку "виділять великі суми" на підтримку ініціативи.

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++12:45++

Україна закликає світ визнати Голодом геноцидом

У 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні міністерство закордонних справ закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Меморіал жертвам Голодомору в Києві Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Голодомор визнали геноцидом українського народу в 20 державах світу. Зокрема, цього року таке рішення ухвалили в Бразилії, Чехії, Молдові та Ірландії. Також очікується, що 30 листопада відповідну резолюцію розглянуть та ухвалять у Німеччині.

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++12:30++

РФ ударила по Дніпру: частково зруйновані сім будинків, є постраждала

Російські війська вдарили по Дніпру. "За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від військової адміністрації. Аварійні служби вже усі виїхали на місце", - повідомив мер міста Борис Філатов.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що внаслідок удару частково зруйновані сім приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. З-під завалів дістали та доставили до лікарні жінку.

++12:03++

У Херсон подали електроенергію

У Херсон подали електрику, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Впорались трохи більше ніж за тиждень", - написав він у Telegram. Першочергово потужності подають на критичну інфраструктуру міста, на черзі - побутові споживачі.

Тим часом Київська міська військова адміністрація обіцяє завершити всі відновлювальні роботи щодо електро-, водопостачання та мобільного зв'язку протягом 24 годин. Наразі без електропостачання, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч киян. Водопостачання відновлене в повному обсязі, але у квартирах на верхніх поверхах може бути понижений тиск. Мобільний зв'язок доступний практично в усіх районах, але в місцях без електроспоживання можуть бути локальні проблеми.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський приїздив уранці до будинку у Вишгороді Київської області, в який днями влучила російська ракета. "Всі потерпілі отримають необхідну допомогу", - запевнив керівник його Офісу Андрій Єрмак.

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++11:40++

З Моравецьким до Києва прибули прем'єри Литви та Бельгії

Крім прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, до України також прибула прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте.

Вони вже провели з українським прем'єром Денисом Шмигалем зустріч у форматі так званого "Люблінського трикутника" та підписали спільну заяву. В ній глави урядів, зокрема, підтримали початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу після отримання оцінки Європейської Комісії та підтвердили готовність активізувати дискусію в Північноатлантичному альянсі (НАТО) щодо запрошення України до переговорів про вступ.

Крім того, до Києва приїхав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вони підписали декларацію, в якій Бельгія засвідчила підтримку руху України до повноправного членства в ЄС і НАТО. Де Кроо також пообіцяв надання Києву генераторів і подальшої військової допомоги.

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++11:26++

Розвідка: РФ обстрілює Україну ракетами з 80-х зі знятими ядерними боєголовками

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих крилатих ракет і обстрілює ними Україну, йдеться в щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Зокрема, на знімках з відкритих джерел видно уламки збитої в Україні крилатої ракети AS-15 Kent (Х-55), спеціально розробленої в 1980-х роках для несення ядерних боєприпасів.

Утім британські розвідники наголошують, що й такі ракети без бойової частини становлять небезпеку. Водночас вони зауважують: те, що Росія змушена розбирати ядерний арсенал, свідчить про виснаження її запасів озброєнь.

++10:58++

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до України з неанонсованим візитом. Як повідомляє його канцелярія, він уже поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору в Києві.

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++10:45++

Внаслідок обстрілів Росією території України 25 листопада двоє цивільних загинули в Херсонській області, ще десятеро були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Ще четверо мирних громадян були поранені в Донецькій області, один - у Харківській.

++10:24++

Заступниця глави ЄК: Біженці з України поїдуть не одразу після закінчення війни

Німеччина та інші країни мають бути готовими до того, що біженці з України зможуть повернутися додому далеко не одразу після закінчення війни. Таку думку висловила заступниця президентки Європейської Комісії Дубровка Шуїця в інтерв'ю німецькій групі видань RND.

Німецький поліцейський у пункті розміщення біженців з України Фото: LISI NIESNER/REUTERS

"Думаю, ми маємо бути до цього готові. Центральна проблема в тому, що ці сім'ї думають, що вирушать додому в перший же день після закінчення війни. Але тоді вони ще не поїдуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, робочі місця втрачені. Я маю сказати це відкрито, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - сказала вона.

На її думку, з наближенням зими і продовженням російських атак кількість біженців з України збільшиться. Заступниця глави Єврокомісії визнала, що країни, які прийняли українських біженців, зіткнулися з певними незручностями, але наголосила, що європейцям, попри складнощі, важливо демонструвати солідарність з тими, кому вони допомагають.

++09:58++

Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору.

"Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер - темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть", - написав президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав: "90 років тому радянський сталінський режим через Голодомор влаштував геноцид українського народу. Мільйони людей загинули протягом 1932-1933 років. Так режим прагнув зламати наш опір та позбавити нас, українців, ідентичності. Через 90 років російський режим знову через геноцид хоче зламати українців та нашу волю. Не вдасться".

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++09:29++

Розвідка: Лякаючи нападом з Білорусі, РФ хоче відтягнути ЗСУ з півдня та сходу

Головне управління розвідки міністерства оборони України вважає, що повідомленнями про підготовку нападу на північ України з території Білорусі Росія намагається спровокувати перекидання українських Збройних сил зі сходу та півдня.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін Фото: Ramil Sitdikov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Мета такої інформаційної спецоперації - спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, в розвідці переконані, що поширення таких меседжів мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною інформаційно-психологічних спецоперацій. В міноборони переконують, що наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може наступати.

++09:00++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія частіше проводить обміни військовополоненими з Україною, щоби послабити хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

Як зазначається в щоденному звіті інституту, міністерство оборони РФ критикували, зокрема й російські військові блогери, за "неповагу до своїх військовополонених", а 23-25 листопада Росія та Україна обмінялися 94 полоненими.

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++08:35++

Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, в Росії до 1 квітня 2024 року створять державний інформаційний ресурс, який міститиме дані про громадян, необхідні для актуалізації документів військового обліку.

Міністерству оборони РФ і податковій доручено "здійснити з використанням єдиного федерального інформаційного реєстру, що містить відомості про населення, ідентифікацію громадян, які перебувають на військовому обліку, а також які не перебувають, але зобов'язані перебувати на військовому обліку".

++08:02++

У Німеччину почали частіше в'їжджати нелегали з російською візою

Німецька влада зафіксувала різке збільшення кількості іноземців, які нелегально в'їхали до Німеччини після після перебування в Росії, повідомив Der Spiegel із посиланням на дані поліції.

Німецькі поліцейські на кордоні Фото: Michele Tantussi/REUTERS

Якщо в травні в Німеччині зареєстрували 320 іноземців, які нелегально в'їхали в країну з російською візою РФ чи позначкою про перетин кордону РФ, у вересні - 1200, а в жовтні - 1500. Судячи з документів і свідчень поліції, вони спершу прибували в Росію літаком, а тоді через Білорусь перебиралися в Європейський Союз.

Загалом з початку року у ФРН затримали вже майже вісім тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон за "російським маршрутом".

++07:35++

Росія завдала 25 листопада по території України 11 ракетних і семи авіаційних ударів та здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Ракетних ударів зазнали Куп'янськ і Чугуїв Харківської області, Біленьке - Донецької, Комишуваха та Кушугум - Запорізької. Українські військові за добу, з-поміж іншого, завдали ударів по чотирьох російських позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Російська армія продовжує перегрупування для посилення на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ вчора відбили атаки солдатів РФ у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське на Донеччині.

++07:15++

"Народний супутник" виявив 2600 одиниць російської техніки

Супутник ICEYE та доступ до бази даних супутників із синтезованою радіолокаційною апаратурою, передані українській розвідці за пожертви українців, допоміг перевірити близько 150 районів розташування сил і техніки РФ та виявити 2600 одиниць озброєння: ракетні комплекси "Іскандер", "С-300", "Панцир С-1", артилерійські установки, вертольоти, бронемашини, радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування російських підрозділів.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів протиповітряної оборони для подальшого нанесення вогневого ураження", - повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

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