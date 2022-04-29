Від ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода"

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 28 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 29 квітня (час київський).

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Посольство Нідерландів в Україні відновило роботу в Києві, повідомило міністерство закордонних справ країни. Минулого тижня команда дипломатичного представництва знову почала працювати у Львові. "Невелика команда посольства там (у Києві. - Ред.) буде тісно співпрацювати з українською владою та іншими країнами-партнерами, що повернулися", - написав у Twitter міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гекстра. Він додав, що важливо надавати підтримку Україні на місці. При цьому поки що посольство не надаватиме консульської допомоги.

++12.10++

Унаслідок ракетного обстрілу Києва увечері 28 квітня загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Про це повідомив її колега Олександр Демченко.

++11.50++

У Київській області виявили тіла 1187 мирних громадян, вбитих під час окупації військами РФ, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов. Він додав, що пошук триває і що "лише вчора було знайдено 26 тіл загиблих". Ще 200 людей залишаються зниклими безвісти, поінформував Нєбитов.

++11.25++

Україна отримала грант на 88,5 мільйона євро від Світового банку, повідомляє міністерство фінансів України. "Ці кошти надані з цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України", - зазначили у відомстві. Кошти підуть на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних потреб, зокрема на охорону здоров'я й підтримку внутрішньо переміщених осіб.

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Вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон відправили партію українського зерна. Судно з 71 тисячею тонн зерна, яке доставили залізницею з України, покинуло румунський порт Констанца, повідомив оператор порту. За його даними, до порту везуть ще близько 80 тисяч тонн української пшениці. Раніше Росія заблокувала українські порти на Азовському та Чорному морях, що призводить до щомісячного недоотримання Україною 1,5 мільярда доларів експортних прибутків.

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++11.16++

Японія виділить Україні 100 мільйонів доларів кредиту і грант у розмірі 2,3 мільйона доларів, повідомляє міністерство фінансів України. Кредит буде надано на 30 років, протягом десяти з яких діятимуть пільгові умови. Гроші виділять для стабілізації ситуації в Україні, зокрема для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків. Грантові кошти спрямують на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров'я та медицини.

++10.50++

Під час розбору завалів будинку в Шевченківському районі Києва, куди ввечері 28 квітня влучила російська ракета, рятувальники виявили тіло загиблої особи, повідомив мер міста Віталій Кличко. Внаслідок атаки чотирьох людей госпіталізували. Як повідомляв радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, вибухи пролунали в районі Лук'янівки - житлового району поблизу центру столиці. Удар завдавали з території анексованого Росією Криму під час візиту до столиці генсека ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

++10.20++

На п'ятницю, 29 квітня, заплановано евакуацію цивільного населення з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомляють агенції AFP та Reuters із посиланням на Офіс президента України.

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++09.50++

Білий дім очікує, що й інші держави надаватимуть Україні посилену допомогу довгострокового характеру, заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі 28 квітня. Напередодні президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Києву розміром 33 мільярди доларів.

++09.18++

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудари РФ по Києву під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша "атакою на світову безпеку". "У той час, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуває в Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це атака на безпеку генерального секретаря та на світову безпеку!" - написав Резніков у Twiiter.

++09.05++

Через війну РФ в Україні загинули 219 дітей, понад 398 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Найбільше постраждалих дітей - на Донеччині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. В Офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки дані ще збирають щодо місць ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Крім того, у результаті атак сил РФ було пошкоджено 1556 навчальних закладів. При цьому 102 із них повністю зруйновано.

++08.41++

Точаться бої між Збройними силами України та російськими військами за Оріхове та Нижнє на Луганщині, повідомляє глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Російські війська неодноразово намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного, обстрілюючи "з усього наявного озброєння", знищуючи будинки та інфраструктуру. Відновити постачання газу, води та світла в цих населених пунктах вже неможливо, повідомляє очільник ОВА. Крім того, була спроба повного захоплення Рубіжного, однак російські війська зазнали втрат і відступи. Загалом, за даними Гайдая, армія РФ 10 разів обстрілювала міста області, зокрема Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасну. Гайдай зазначає, що у кожному з цих міст пошкоджено житловий фонд та господарчі споруди.

++08.41++

Російські війська обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське на Дніпропетровщині, повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, постраждалих немає, обстріли зачепили господарчі будівлі.

++07.45++

"Битва за Донбас" залишається головним стратегічним фокусом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, повідомляє міністерство оборони Великобританії. Там зазначають, що в цих районах особливо запеклі бої точаться навколо Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов'янська. Однак через сильний опір України прогрес армії РФ у завоюванні територій обмежений, його вдається досягти значною ціною для російських військ, додають у міноборони Великобританії.

++07.40++

Війська РФ і далі наступають на Сході України, аби встановити повний контроль над територією Донбасу та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом, зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили дев'ять атак ворога, знищили шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. Російські війська і далі блокують українських оборонців Маріуполя в районі заводу "Азовсталь". На Слобожанському напрямку армія РФ зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова, на Ізюмському - на веденні розвідки, виявленні позицій ЗСУ та їх ураженні артилерією. Також з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню окупанти обстрілюють українські позиції на Донецькому і Таврійському напрямках.

++07.31++

Російські військові грабують селян на тимчасово окупованих територіях України, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За його даними, із сільгосптовариства у місті Кам'янка-Дніпровська, що на Запоріжжі, вони викрали понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом. Крім того, окупаційна влада і далі обмежує пересування та затримує місцевих жителів, а також блокує гуманітарні вантажі з території України, зазначається у повідомленні.

++07.07++

Іспанія доставила до Польщі свою найбільшу партію військової допомоги для України. Як повідомляє польське видання Dziennik, 28 квітня корабель тилового забезпечення іспанських військово-морських сил Ysabel доставив до польського порту Гдиня 200 тонн озброєння та техніки. Допомога Україні включає, зокрема, 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.

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++06.53++

Нідерланди надішлють в Україну кілька десятків представників військової поліції для розслідування воєнних злочинів РФ, повідомляє місцеве видання NOS із посиланням на джерела.

Слідчий Міжнародного кримінального суду в Бучі на Київщині, яка була окупована російськими військами

Планується, що зібрані на місці докази направлятимуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вже розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні російською армією з початку війни в Україні, зокрема зґвалтування та страти. Очікується, що офіційно про це рішення уряд Нідерландів оголосить на своєму засіданні в п'ятницю.

Раніше в квітні до України прибули французькі жандарми та експерти-криміналісти зі Словаччини для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів РФ.

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++06.26++

Великобританія направить влітку близько восьми тисяч військових на масштабні навчання в Європі, спрямовані на боротьбу з російською агресією, зокрема в Скандинавії та країнах Балтії. З особовим складом на навчання відправлять десятки танків і понад 100 бойових броньованих машин. Крім британців, на навчаннях будуть присутні десятки тисяч військовослужбовців з країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та союзників Об'єднаних експедиційних сил, до яких входять Данія, Ісландія та Норвегія. Як повідомляє британське видання Sky News, це мають бути "одні з найбільших з часів "холодної війни" маневрів": війська будуть розміщені в країнах від Фінляндії до Північної Македонії.

++06.12++

Міністерство закордонних справ України називає рішення законодавчих зборів Красноярського краю РФ про так звану експропріацію врожаю у фермерів Херсонської області "нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921-1923 років, Голодомор 1932-1933 років та масовий штучний голод 1946-1947 років". "Викраденням зерна, яке загарбники називають "експропріацією", Росія продовжує справу сталіністів і нацистів", - йдеться в заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зауважують, що мародерські дії РФ, блокування портів і мінування суднохідних шляхів загрожують продовольчій безпеці світу, адже Україна забезпечує продовольчими товарами майже 400 мільйонів людей у світі, а українське зерно традиційно експортується до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії. В МЗС закликали міжнародну спільноту посилювати економічні санкції на РФ для припинення війни, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

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++05.53++

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведе 11 травня голосування щодо країни, яка замінить Росію в Раді ООН з прав людини після того, як її повноваження там призупинили через дії російських солдатів в Україні. Речниця асамблеї Пауліна Кубяк повідомила, що єдиним кандидатом на місце РФ є Чехія.

++05.29++

Уряд Великобританії підтвердив загибель на війні в Україні громадянина Сполученого королівства - 36-річного ветерана Скотта Сіблі. Як повідомляє Associated Press, міністерство закордонних справ Великобританії також терміново шукає інформацію щодо ще одного британця, який пропав безвісти в Україні.

++05.02++

Фінляндія конфіскувала активи російського олігарха на понад пів мільйона євро.

Фінська державна телерадіокомпанія Yle повідомляє, що йдеться про конфіскацію двох спортивних авто Ferrari на 300 тисяч євро та двох моторних човнів на 225 тисяч євро російського олігарха Бориса Ротенберга, який внесений до санкційного списку Європейського Союзу.

За даними Європейської комісії, станом на середину квітня через війну в Україні Євросоюз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро.

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++04.40++

Командування повітряних сил повідомляє, що протягом 28 квітня Збройні сили України вразили 15 повітряних цілей РФ. "П'ять таких ракет - типу Калібр і типу Х збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено дев'ять безпілотників: сім - типу Орлан-10 і два - невстановленого типу. На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні в Facebook.

У свою чергу штаб Операції об'єднаних сил інформує про відбиття дев'яти атак російських військ протягом доби. "Українські захисники знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - пише штаб ООС у Facebook.

++04.04++

США помітили ознаки того, що частина російських військ залишають Маріуполь на Донеччині, попри те, що там тривають бої, та рухаються на північний захід - у бік Запорізької області. Про це агенції Reuters повідомив високопоставлений представник американського міністерства оборони на умовах анонімності.

Тим часом американське видання СNN із посиланням на анонімних високопосадовців Пентагону пише, що російські війська досягають певного прогресу в Україні, зокрема у відновленні наступу на Східну Україну, але "повільно і нерівномірно".

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш шокований ракетним ударом по Києву.

На фото 25-поверхівка в Києві, в нижні поверхи якої 28 квітня влучила російська ракета

"Це зона бойових дій, але шокує те, що це сталося неподалік від нас", - сказав агентству AFP речник гуманітарного офісу ООН Савіано Абреу. Сам Гуттеріш назвав журналістам іншу причину: "Я шокований не тому, що я тут, а тому що Київ є священним містом для українців, як і для росіян".

У свою чергу речник міністерства оборони США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Пентагон аналізує інформацію щодо ракетного удару РФ по українській столиці.

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++02.59++

Внаслідок обстрілів російськими військовими Харкова двоє цивільних загинули, четверо мирних мешканців були поранені 28 квітня. У Харківській області троє загиблих і семеро поранених людей протягом доби. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Також, за його словами, в четвер українські військові звільнили від окупантів селище Кутузівка на схід від Харкова.

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Можливе проведення псевдореферендуму на окупованих територіях ускладнить ймовірні перемовини між Україною та Росією, заявив український президент на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві 28 квітня.

Зеленський наголосив, що зараз до Росії і без того є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей і питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів. "Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці "референдуми", які не дадуть жодного результату - ні поточного, ні історичного", - сказав він і додав, що результати не будуть визнані ні Україною, ні світом.

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Низка країн закликають громадян негайно покинути Придністров'я

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Ізраїль закликає своїх громадян "якомога швидше покинути Придністров'я", а США та Німеччина - "виїхати негайно".

Тим часом Великобританія і Франція рекомендують своїм громадянам "не їздити до Придністров'я".

Раніше Болгарія закликала своїх громадян утриматися від поїздок до Молдови взагалі через "ускладнення ситуації" в країні та регіоні, а тих, хто перебуває в Молдові зараз - покинути її будь-якими доступними транспортними засобами.

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Росія забороняє в'їзд на свою територію прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, а також ще близько 600 громадянам країни. Як повідомило міністерство закордонних справ РФ, ці заходи є реакцією на "ворожі дії" уряду в Оттаві.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 28 квітня

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України.

"Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, поки генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш там разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", - написав він у Twitter.

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НАТО: Війна в Україні може тривати місяцями й роками

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримати Україну в протистоянні російському військовому вторгненню, яке може затягнутися. "В Україні дуже непередбачувана і нестабільна ситуація. Але є абсолютна ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяцями й роками", - цитує СNN слова генсека під час молодіжного саміту НАТО в Брюсселі 28 квітня.

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Кількість постраждалих від удару РФ по Києву зросла до 10

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Києву зросла до десяти. "Сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів. За попередніми даними, врятовано п'ятеро осіб, постраждали 10. Інформація уточнюється", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Крім ударів по Києву та Київській області, російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Шепетівському районі Хмельницької області. Обійшлося без жертв.

Тим часом Одеська військова обласна адміністрація повідомляє про збиття протиповітряною обороною трьох ракет.

Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України

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Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила закон про запровадження програми ленд-лізу для України. Про це повідомляється у її Twitter-акаунті.

Закон дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно схвалив проєкт ще 6 квітня. Тепер він буде переданий на підпис президенту США Джо Байдену.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.