Від початку війни в Україні загнули не менше 167 дітей

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 6 квітня.

DW стежить за подіями четверга, 7 квітня (час київський).

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Від початку війни в Україні загинули 167 дітей, 297 були поранені внаслідок збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора України. При цьому зазначається, що цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджені 928 закладів освіти, 84 з них зруйновані повністю.

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Сенат США (верхня палата парламенту) пізно ввечері 6 квітня одноголосно схвалив закон про запровадження програми ленд-лізу для України, повідомляє видання Politico. Тепер документ має розглянути Палата представників (нижня палата Конгресу США). В разі остаточного схвалення закон про ленд-ліз дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.

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Великобританія відправить Україні бронетехніку, повідомляє британське видання The Times із посиланням на джерела. Серед варіантів, які розглядає міністерство оборони, - захищені патрульні машини Mastiff і автомобілі на зразок Jackal, які можна використовувати як розвідувальні або далекобійні патрулі. Ці авто можуть сприяти просуванню вперед українських сил, наголошує видання.

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6 квітня біля селища Липова Долина на Сумщині Збройні сили України збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. За його словами, рештки ракети впали в районі селища.

Також у цьому районі фахівці знайшли та знищили 27 касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, додав Живицький. "Вони могли здетонувати у будь-який час", - наголосив він.

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.30++

Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках в областях РФ, що межують з Україною. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення", - йдеться у повідомленні в Facebook.

За даними генштабу, командування збройних сил Росії далі шукає вирішення питання поповнення своїх підрозділів людськими ресурсами. Зокрема, російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов'язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. "Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки терміном на три місяці. Також, на території так званої Придністровсько-молдовської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", - йдеться у зведенні.

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Про збільшення кількості голодуючих у світі через війну РФ в Україні повідомляє і Всесвітня продовольча програма ООН. За оцінками цієї організації, майже 50 мільйонів людей страждатимуть від голоду - на додаток до тих 275 мільйонів, які уже є і потребують допомоги. "Залежно від тривалості цієї війни, голодувати можуть від 33 до 47 мільйонів людей", - сказав директор ВПП у Німеччині Мартін Фрік (Martin Frick).

++05.45++

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило, що допомогло доставити в Україну 5000 комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX, повідомляє CNN. Ці термінали, за даними USAID, повинні забезпечити в Україні можливість комунікації як усередині країни, так і з зовнішнім світом, "навіть якщо жорстока агресія Путіна порушить оптоволоконну або стільникову інфраструктуру зв'язку".

++05.10++

Президент Франції Еммануель Макрон назвав необґрунтованою критику польського прем'єра Матеуша Моравецького у свій бік через переговори з Володимиром Путіним. "Я повністю беру на себе відповідальність за те, що постійно спілкувався з президентом Путіним. Я робив це без наївності ще у 2017 році. Я ніколи не був співучасником, на відміну від інших. Я думаю, що це мій обов'язок", - заявив Макрон.

++04.45++

За оцінками міжнародної організації допомоги Deutsche Welthungerhilfe, продовольча криза внаслідок війни в Україні призведе до масової міграції з найбідніших країн. Генеральний секретар організації Маттіас Моґґе (Mathias Mogge) заявив у зв'язку з цим про очікуване посилення міграційного тиску на Європу. З початку війни ціни на зерно, яке значною мірою імпортується з Росії та України, вже зросли на 70 відсотків.

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з Росією немає сенсу вести діалог. Євросоюзу потрібно пред'явити Володимиру Путіну "дуже жорсткі умови", заявив Дуда в інтерв'ю телеканалу СNN. На його думку, діалог з Москвою, який не приносить конкретних результатів, лише дозволяє їй виграти час".

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Німеччина не повинна допустити, щоб війна в Україні торкнулася німецького суспільства, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ми повинні протистояти російській брехні та пропаганді", - заявила Фезер в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Вона нагадала, що у Німеччині з початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано 308 злочинних дій проти вихідців із Росії та 181 - проти українців. Йшлося переважно про образи та матеріальні збитки. "Для нас зрозуміло: ми захищаємо кожну людину в нашій країні", - наголосила очільниця МВС Німеччини.

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає за необхідне перелаштувати міжнародну архітектуру безпеки. "Ми не можемо більше працювати в рамках застарілих угод з Росією, які вона відверто ігнорує та підриває", - написала Трасс у коментарі для газети The Telegraph.

++02.20++

Влада Хорватії вирішила вислати з країни частину дипломатичної місії Росії через розв'язану нею війну в Україні. Про це міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман повідомив на полях засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Видання The New York Times підтвердило справжність відео, яке потрапило в мережу 4 квітня, на якому українські військові пострілами впритул вбивають поранених російських солдатів. За даними видання, відео було знято неподалік села Дмитрівка на захід від Києва. Раніше vіноборони України повідомляло про знищення у цих місцях російської колони.

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У звільненому місті Гостомелі, а також у навколишніх населених пунктах вводять посилену комендантську годину, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня. Жителям категорично заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки. Зазначається, що тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці могли деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

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Український президент Володимир Зеленський визнав недостатніми західні санкції, запроваджені 6 квітня щодо Росії. "Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало", - заявив він у відеозверненні.

Зеленський наполягає на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та на відмови демократичного світу від російської нафти. "Саме нафтовий експорт - це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", - наголосив Зеленський.

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Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань, заявила міністерка оборони ФРН. "З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - цитує промову міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт (Christine Lambrecht) у Бундестазі посольство ФРН в Україні.





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