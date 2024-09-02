Від Монголії очікують арешту Путіна у разі його візиту

Монголія має заборонити в'їзд президенту Росії Володимиру Путіну або затримати його, якщо він здійснить візит до країни 3 вересня.

Монголія повинна заборонити в'їзд президенту Росії Володимиру Путіну або заарештувати його, якщо він в'їде в країну. Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) у понеділок, 2 вересня, напередодні візиту Путіна до Монголії, запланованого на 3 вересня.

Правозахисники нагадали, що президент РФ розшукується Міжнародним кримінальним судом (МКС) з 17 березня 2023 року, коли судді видали ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією та незаконним переміщенням дітей з окупованих районів України до Росії.

"Монголія порушить свої міжнародні зобов'язання як член МКС, якщо дозволить президенту Росії Володимиру Путіну відвідати країну, не заарештувавши його", - заявила Марія Елена Віньолі, старша радниця HRW з питань міжнародного правосуддя.

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ЄС очікує на виконання Монголією своїх зобов'язань

Європейський Союз також очікує, що Монголія виконає свої зобов'язання щодо чинного ордера на арешт Путіна. Як передає "Інтерфакс-Україна", таку позицію 2 вересня озвучила представниця Зовнішньої дипломатичної служби Набіла Массралі.

"Монголія є державою-учасницею Римського статуту МКС. З урахуванням правових зобов'язань, які він тягне за собою, ми висловили своє занепокоєння щодо візиту (Путіна - Ред.) і чітко виклали позицію МКС через нашу делегацію в Монголії. Звісно, ЄС підтримує розслідування прокурора МКС в Україні, і ми закликаємо всі держави-учасниці до повної співпраці", - сказала вона.

За словами Массралі, в ЄС обізнані щодо запланованого візиту. "Монголія, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні зв'язки відповідно до своїх інтересів. Однак стосовно Путіна діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за незаконну депортацію і переміщення тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію", - зазначила вона.

HRW: Монголія має наслідувати приклад ПАР

Якщо Путін відвідає Монголію, це буде перший випадок, коли країна-член МКС прийме його після того, як суд видав ордер на його арешт.

У Human Rights Watch нагадали, що у серпні 2023 року Путін мав відвідати щорічний саміт лідерів БРІКС в Йоганнесбурзі, але його візит був скасований під тиском громадянського суспільства і рішенням південноафриканського суду, який підтвердив зобов'язання ПАР виконати виданий МКС ордер на його арешт.

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За словами Віньолі, ПАР минулого року постала перед вибором, але дала зрозуміти, що визнає свої зобов'язання заарештувати Путіна, і він "врешті-решт залишився вдома". "Тепер у монгольської влади є шанс продемонструвати на конкретних прикладах свою відданість правосуддю за міжнародні злочини, відмовивши Путіну у в'їзді або заарештувавши його, якщо він в'їде в країну", - додала вона.

Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором, Монголія зобов'язана співпрацювати з судом, в тому числі заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних, які в'їжджають на її територію. У 2023 році Монголія також номінувала одного з суддів свого Верховного суду на посаду судді МКС, і він став першим монгольським суддею Міжнародного кримінального суду.