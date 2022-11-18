268-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 18 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 18 листопада (час київський).

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Європарламент намірився визнати РФ спонсоркою тероризму

В Європейському парламенті триває підготовка до ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. 17 листопада політичним групам Європарламенту вдалося погодити текст відповідної резолюції, повідомив депутат ЄП і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Депутати Європарламенту хочуть підготувати ґрунт для того, щоби президент РФ Володимир Путін був притягнутий до відповідальності за злочини в Україні перед міжнародним трибуналом Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/dpa/picture alliance

Резолюцію законодавці розглядатимуть 23 листопада. "Оголошуючи Росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за злочини перед міжнародним трибуналом", - йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

++10:29++

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс приїхав до України

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс приїхав до України з неанонсованим візитом. Він планує обговорити на зустрічах з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між Європейським Союзом та Україною, а також фінансову підтримку Євросоюзом України в 2023 році.

++10:08++

Вночі Росія обстріляла село Зарічне в Запорізькому районі ракетами С-300, внаслідок чого був пошкоджений будинок культури. Постраждалих немає, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тим часом у Вільнянську Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по житлових будинках 17 листопада. Станом на ранок виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, наразі відомо вже про дев'ятьох загиблих.

++09:39++

Польща розраховує отримати результати розслідування щодо падіння ракети на її території поблизу з кордоном України кількома найближчими днями, повідомив речник міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Він нагадав, що українські слідчі також будуть допущені до експертизи. "Російська загроза є прямою не лише для України, але також для Польщі та інших європейських держав. Ця війна проти всіх нас, проти наших цінностей, проти Європи, проти нашого стилю життя", - сказав він.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українські експерти будуть допущені до спостереження за розслідуванням, "але коли йдеться про участь у процесах і доступу до документів та інформації, це вимагає конкретних договірних підстав у сфері міжнародного права та міжнародних угод".

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++09:12++

Англійський вуличний художник, який працює під псевдонімом Banksy, опублікував відео нанесення графіті в Україні - переважно на зруйнованих будівлях на Київщині.

Воно супроводжується виконанням жінками на бандурі в підземному переході на Майдані Незалежності в Києві пісні "Червона Рута" та коментарями місцевих жителів. Наприкінці відеоролика митець висловлює свою солідарність з українським народом.

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++08:45++

Російські війська на сході Херсонської області, "ймовірно, частково вразливі" для українського контрнаступу, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті. Через ці території проходить кілька основних наземних ліній зв'язку з окупованими РФ територіями на півдні України. Супутникові знімки вказують, що російські війська займають оборонні позиції вздовж деяких з цих ліній. Обмежена кількість якісних автомобільних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема тих, що з'єднують анексований Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", зазначають аналітики ISW. Вони припускають, що українським силам вдасться перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати оборонні рубежі.

++08:20++

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з закликом до Росії вивести своїх військових та інший персонал із Запорізької атомної електростанції, а також припинити "всі дії щодо та на території" українських ядерних об'єктів, повідомляють агентства AFP і Reuters із посиланням на знайомих із документом дипломатів.

За резолюцію, запропоновану Канадою та Фінляндією, проголосували представники 24 з 35 країн-учасниць ради. Росія та Китай виступили проти.

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++07:50++

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), 17 листопада Росія завдала п'ять авіаційних і 27 ракетних ударів, а також здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетних ударів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області, Вільнянськ - Запорізької, Дніпро та Нікополь - Дніпропетровської, Очаків - Миколаївської та Одеса. ЗСУ за добу збили чотири російські крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять безпілотників "Шахед-136" іранського виробництва.

Війська РФ продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські військові відбили вчора атаки в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка - Донецької.

"В Білгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "Вагнер". Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25 відсотків працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією", - йдеться у ранковому зведенні генштабу.

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++07:30++

Шість країн готові долучитися до ініціативи Grain from Ukraine

Президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні, що до ініціативи Grain from Ukraine готові долучитися шість країн. "Маємо згоду таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США, долучитися до роботи ініціативи. Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше", - сказав він. Більше деталей президент пообіцяв згодом. "Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі", - пояснив Зеленський.

3 листопада він створив робочу групу з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. 17 листопада стало відомо, що уряд Німеччини фінансово підтримає доставку пшениці, яку Україна пожертвує Ефіопії. Берлін профінансує транспортні витрати на 14 мільйонів доларів. Переданого зерна 1,6 мільйона жителів країни вистачить на місяць. 25 тисяч тонн пшениці мають бути доставлені з порту Одеси до Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй.

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У відеозверненні за підсумком 267-го дня війни Зеленський також повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ 17 листопада без електрики залишилися 10 мільйонів українців. Найбільше - у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині та в Києві.

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