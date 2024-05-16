Віцепрем'єр Словаччини переконаний: Фіцо виживе після нападу

Загрози життю пораненого унаслідок нападу з вогнепальною зброєю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо більше немає. Про це повідомив словацький віцепрем'єр Томаш Тараба в коментарі британській медіакомпанії BBC увечері у середу, 15 травня. За його даними, операція пройшла "добре". "Я думаю, що врешті-решт він виживе", - сказав Тараба.

За інформацією телеканалу TA3 і газети Dennik, Фіцо опритомнів пізно ввечері після багатогодинної операції.

Кількома годинами раніше міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що очільник уряду Словаччини перебуває у вкрай важкому стані. Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток також заявлв, що життя Фіцо було під загрозою.

Напад на прем'єра Словаччини

Напад на Роберта Фіцо стався цього ж дня в місті Гандлова в центральній частині країни. За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли. Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, зазначило видання Standard. Фіцо доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця, де прооперували.

Нападника затримали на місці атаки. За даними ЗМІ, також допитали його дружину. Син затриманого розповів словацькому новинному порталу aktuality.sk, що його батько володів вогнепальною зброєю на законних підставах.

Атаку здійснив 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце, пишуть ЗМІ. Асоціація словацьких письменників підтвердила, що Цинтула перебуває в лавах її членів. Якщо участь чоловіка в нападі підтвердиться, його буде виключено з лав літературного об'єднання, запевнили в організації.

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Світові лідери засудили атаку на Роберта Фіцо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила напад і побажала 59-річному політику сил і якнайшвидшого одужання. В уряді заявили про "політичний мотив" злочину. Із заявами, що різко засуджують напад на Роберта Фіцо, виступили і глави інших європейських держав та урядів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) засудила "мерзенний напад", а генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "шокований і обурений".

За словами президента США Джо Байдена, він і Перша леді США "моляться за швидке одужання, і наші думки з його сім'єю і народом Словаччини". Президент України Володимир Зеленський також засудив "жахливу" стрілянину. "Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері", - написав Зеленський в соцмережі Х.

Роберт Фіцо втретє обійняв посаду очільника уряду Словаччини в жовтні 2023 року після перемоги на парламентських виборах його популістської партії "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD). Раніше він керував кабінетом міністрів у 2006-2010 і 2012-2018 роках. Під час останньої кампанії та після обрання на посаду Фіцо відзначився проросійською позицією.

Одразу після вступу на посаду Фіцо припинив військову допомогу Україні, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

Також він погрожував блокувати вступ України в НАТО, хоча й пообіцяв не заважати членству України ЄС.