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Віцепрем'єр Польщі: Зеленський хоче втягнути нас у війну

Олександр Куницький
5 листопада 2024 р.

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у намаганні втягнути його країну у війну, просячи збивати російські ракети та дрони.

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Польський та український національні прапори
Прапори Польщі та УкраїниФото: picture-alliance/NurPhoto/A. Widak

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у намаганні втягнути його країну у війну з Росією. Відповідну заяву він зробив 4 листопада в ефірі польського Radio ZET.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією", - сказав віцепрем'єр.

Гавковський заявив, що остання критика Зеленського нібито "негідна політика, який багато чим зобов'язаний Польщі". "Польща - великий друг України, логістичний хаб. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", а не вимагати", - сказав політик.

На запитання, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, Гавковський відповів: "Ні".

ЦПД: Польща так вперто відмежовується від реальності

У відповідь на заяву польського урядовця керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко вказав, що подібна нерішучість наближає війну НАТО з РФ.

"Не розумію, навіщо Польща так вперто відмежовується від реальності та наближає для НАТО війну з РФ, яку Путін неодмінно готує за 4-6 років. Вони навіть не приховують цього, коли кажуть, що НАТО має повернутися до кордонів 90-х років. І все, що може врятувати від майбутньої війни - це сильна позиція зараз, бо потім якраз буде справжня війна", - написав він.

Нагадаємо, 1 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на критику Зеленського щодо відмови передати літаки МіГ-29 заявив, що Польща має "власні потреби в обороні", і їй "також потрібно стримувати Путіна"

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