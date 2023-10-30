Вибухи в Криму: ЗСУ підтвердили ураження російської ППО

Вночі українські війська знищили стратегічний об'єкт системи ППО Росії на заході Криму, заявили в страткомі ЗСУ. Раніше про удар по ракетно-зенітному полку РФ повідомляли російські Telegram-канали.

Збройні сили України в ніч на понеділок, 30 жовтня, уразили стратегічний об'єкт російської системи протиповітряної оборони (ППО) на західному узбережжі окупованого Криму, повідомляє yправління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Раніше російський Telegram-канал Astra написав, що ракети вразили зенітний полк російської ППО в Криму неподалік села Оленівка в Євпаторійському районі, що знаходиться якраз на заході Кримського півострова. За його даними, внаслідок удару поранені 17 військових РФ.

У Криму вибухи вдруге за день

Близько полудня у Криму знову лунали вибухи. Міністерство оборони РФ, яке нічого не повідомляло про нічну атаку, заявило, що Україна намагалася атакувати вісьмома ракетами Storm Shadow, але їх "всі збили".

За даними окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, уламки впали, зокрема, на територію школи та на житловий будинок, травмована одна людина. Серйозних пошкоджень, за його словами, немає.

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