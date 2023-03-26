Вибухи біля Тули: РФ каже про український безпілотник

В одному з міст Тульської області в РФ пролунав потужний вибух, унаслідок чого є руйнування й поранені. Влада РФ називає причиною інциденту український дрон-камікадзе.

У російському місті Киреєвськ Тульської області в неділю, 26 березня, стався потужний вибух. Як повідомили представники місцевої влади російському державному пропагандистському виданню ТАСС, унаслідок вибуху пошкоджень зазнали кільки житлових і господарських будівель. Також троє осіб дістали поранень.

Згодом той самий пропагандистський ресурс з посиланням на дані російських правоохоронців назвав причиною інциденту падіння українського безпілотника. "Український БПЛА Ту-141 "Стриж" став причиною вибуху в місті Киреєвську Тульської області. Безпілотник був начинений вибухівкою", - сказав співрозмовник російських пропагандистів.

За даними інформагенції Reuters, інцидент стався на відстані близько 220 кілометрів від Москви.

У Києві поки нічого не коментують

В українських держорганах поки не відповіли на запит Reuters про коментар щодо інциденту.

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На поширених у соцмережах відео та фотографіях видно глибоку вирву в землі поблизу будівлі, дах і стіни якої були сильно пошкоджені. Також видно розбиті вибуховою хвилею шибки в одному з сусідніх багатоквартирних будинків.

БПЛА вже не раз застосовували проти цілей у РФ

Останнім часом у Росії почастішали повідомлення про застосування з українського боку ударних дронів або дронів-камікадзе, хоч Київ зазвичай не коментує такі інциденти або все заперечує. Так само українське військово-політичне керівництво не раз запевняло Захід, що ніколи не стане застосовувати передану західну зброю для ударів углиб російської території.

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Однак щодо застосування проти цілей у РФ наявних в Україні власних розробок або успадкованих радянських систем таких обіцянок у Києві ніхто ніколи не давав. Як писали раніше портал The Drive і спеціалізоване українське видання Defence Express , уже фіксувалися випадки застосування модифікованого безпілотника радянської розробки Ту-141 "Стриж" або наступної його модифікації Ту-143 "Рейс" на території РФ.

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Цей розроблений колись для аеророзвідки дрон можна начинити вибухівкою або оснастити авіабомбами, що перетворює його фактично у дрон-камікадзе. Однією з переваг такої зброї аналітики видання Defence Express називають низьку високу його польоту, що робить його непомітним для російських систем протиповітряної оборони.

За даними російських пропагандистів, удари по нафтобазі в російському місті Туапсе також проводилися за допомогою модифікованого безпілотника Ту-141 "Стриж".