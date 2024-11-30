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ПолітикаНімеччина

Вибухи на "Північних потоках": встановлені двоє підозрюваних

Дмитро Шварц
30 листопада 2024 р.

За словами генерального прокурора ФРН Єнса Роммеля, слідству вдалося ідентифікувати двох підозрюваних у вчиненні диверсії на газогонах. Він назвав це успіхом, якого не очікували на початку розслідування.

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Наслідки підтриву газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, вересень 2022 року
Роммель назвав успіхом ідентифікацію двох підозрюваних у диверсії на "Північних потоках". На фото наслідки підтриву газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі, вересень 2022 року. Фото: Swedish Coast Guard/AP/dpa/picture alliance

Розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2 просувається, заявив генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель (Jens Rommel) в інтерв'ю часопису Der Spiegel, яке було опубліковане у п'ятницю, 29 листопада.

"Нам вдалося ідентифікувати двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, якого не обов'язково очікували спочатку. Однак багато чого ще належить зробити. Особи інших причетних, мотивація злочину і, зокрема, питання можливого державного контролю над операцією є предметом розслідувань, що тривають", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про можливу причетність України до диверсії, Роммель наголосив, що передумови злочину та мотиви злочинців остаточно не встановлені. Розслідування ґрунтується на тому, що було пошкоджено газопроводи, які мали забезпечити важливу частину постачання газу до Німеччини. "Це була серйозна атака на енергопостачання нашої країни, спроможна дестабілізувати місцеву економіку і суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації", - сказав він.

Диверсія на "Північних потоках"

Вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися в ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Унаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів. Розслідування проводили правоохоронні органи одразу кількох країн, включно з Німеччиною.

Київ спростував повідомлення про будь-яку участь України в підриві російських газопроводів. У розмові з агентством Reuters радник кервника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що така атака може бути здійснена тільки за наявності "великих технічних і фінансових ресурсів". А такі ресурси на момент атаки могли бути "тільки у Росії", стверджував Подоляк.

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У вересні 2024 року Der Spiegel з посиланням на власні джерела заявив про те, що вартість операції з підриву газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" становила майже 300 тисяч доларів, які були зібрані з приватних джерел. За даними видання, авторизував проведення цієї операції тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великобританії. Президенту України Володимиру Зеленському, за даними Der Spiegel, не було відомо про операцію, а спроби США зупинити її провалилися.

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