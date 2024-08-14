Берлін про вибухи на ПП: відносини з Києвом не постраждають

Ордер на арешт українця за підозрою в диверсії на газопроводах "Північний потік" не затьмарить відносин Німеччини з Україною, заявив представник німецького уряду.

Яких би висновків не дійшло слідство в справі про підрив газопроводів Nord Stream ("Північний потік", скорочено - ПП), це не змінює того факту, що Росія веде агресивну війну проти України, що суперечить міжнародному праву, заявив заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) на пресконференції в Берліні у середу, 14 серпня.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, він додав, що видача ордеру на арешт українця за підозрою в підриві газогонів не матиме негативного впливу на відносини між офіційним Берліном і Києвом.

"Одне не має жодного відношення до іншого. В одному випадку йдеться про юридичне розслідування справи, яка має кримінальну складову. Цим займається генеральний прокурор. Німеччина буде так довго, як це буде потрібно, допомагати Україні в її оборонній боротьбі проти Росії, що веде проти неї агресивну війну", - запевнив Бюхнер.

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Уряд ФРН: розслідування диверсії на "ПП" має найвищий пріоритет

На запитання журналістів по суті справи ні представник німецького уряду, ні прессекретар міністерства внутрішніх справ ФРН не стали відповідати, пославшись на те, що нею займається Федеральна прокуратура, яка підключила до розслідування Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) та Федеральну поліцію (Bundespolizei).

За словами Бюхнера, "слідство ведеться відповідно до права і закону, і незважаючи на особи". Він додав, що для уряду Німеччини "розслідування акту саботажу на "Північному потоці" має найвищий пріоритет".

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