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Будинок у Ратінгені, в якому стався вибух
Будинок у Ратінгені, в якому стався вибухФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

Вибух у житловому будинку у ФРН: поліція розслідує вбивство

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
30 хв. тому

Вибух у квартирі у німецькому Ратінгені пролунав після того, як туди приїхали поліцейські та пожежники. У квартирі виявили тіло людини, власника помешкання затримали.

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Німецька поліція розслідує вбивство після вибуху у багатоповерховому будинку в Ратінгені поблизу Дюссельдорфа, який стався у четвер, 11 травня, повідомляє dpa. Внаслідок вибуху поранень зазнали 12 рятувальників та поліцейських, деякі з них - тяжких, повідомив міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul).

Вибух стався у багатоповерхівці
Вибух стався у багатоповерхівціФото: David Young/dpa/picture alliance

За словами Ройля, близько 10 години ранку у четвер до поліції надійшов дзвінок від управління житлового комплексу зі скаргою на переповнену поштову скриньку однієї з квартир. Поліцейські і пожежники, які прибули, спробували відчинити двері квартири, в якій проживають мати з сином. Після цього пролунав вибух.

"Подальше розслідування має встановити, чи була це спроба ненавмисного вбивства чи замах на вбивство", - повідомила прессекретарка прокуратури Дюссельдорфа агентству в четвер увечері.

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В квартирі знайшли тіло чоловіка

Підозрюваний у справі - 57-річний власник квартири, в якій і стався вибух. Його затримали правоохоронці, після чого у квартирі вони виявили тіло. За словами речниці прокуратури, людина була мертвою вже впродовж тривалого часу. Наразі слідчі встановлюють причини смерті. 

Раніше німецький телеканал ZDF повідомив із посиланням на відомства безпеки, що правоохоронці не виключають, що це була цілеспрямована атака на співробітників екстрених служб.

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