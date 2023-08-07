  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КатастрофиТуреччина

Вибух у зерновому терміналі Туреччини, поранено 12 людей

Ігор Бурдига
51 хв. тому

Через вибух зернового пилу у турецькому порту Деріндже пошкоджені більшість елеваторів.

https://p.dw.com/p/4Us5I
Вибух у порту Деріндже
Вибух у порту ДерінджеФото: Burak Ceylan/ REUTERS

У порту Деріндже, що на північному заході Туреччини, у понеділок, 7 серпня, стався потужний вибух, повідомляє інформаційна агенція Associated Press, згадуючи про щонайменше 12 поранених.

За словами губернатора провінції Коджаелі Седдара Явуза, вибух спричинила детонація зернового пилу під час перевантаження пшениці з судна у портовий елеватор. Термінал, де стався вибух, належить Турецькій зерновій раді - державній корпорації, що оперує на ринку продовольства країни.

Внаслідок вибуху пошкодження отримали 13 із 16 портових елеваторів, однак жодне судно в порту не постраждало.

Кінець зернової угоди 

Туреччина відігравала важливу посередницьку роль в так званій "зерновій угоді" про експорт продовольстваЧорним морем, яку Росія одноосібно розірвала 17 липня. Відтоді РФ блокує судноплавство та завдає ударів по українським портам.

Для розблокування експорту продовольства Кремль вимагає послаблення західних та українських санкцій. Зокрема, перепідключення "Россельхозбанка" до системи міжбанківських розрахунків SWIFT, поновлення постачання сільгосптехніки, розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив, а також відновлення роботи аміакопроводу Тольятті - Одеса.

Українські фермери б’ють на сполох: як зберегти врожай


Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибух у порту Деріндже

Вибух у зерновому терміналі Туреччини, поранено 12 людей

Катастрофи51 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство3 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія6 год. тому11 фото
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка6 серпня 2023 р.
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
На головну сторінку