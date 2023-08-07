Вибух у зерновому терміналі Туреччини, поранено 12 людей

Через вибух зернового пилу у турецькому порту Деріндже пошкоджені більшість елеваторів.

51 хв. тому 51 хв. тому

51 хв. тому 51 хв. тому

У порту Деріндже, що на північному заході Туреччини, у понеділок, 7 серпня, стався потужний вибух, повідомляє інформаційна агенція Associated Press, згадуючи про щонайменше 12 поранених.

За словами губернатора провінції Коджаелі Седдара Явуза, вибух спричинила детонація зернового пилу під час перевантаження пшениці з судна у портовий елеватор. Термінал, де стався вибух, належить Турецькій зерновій раді - державній корпорації, що оперує на ринку продовольства країни.

Внаслідок вибуху пошкодження отримали 13 із 16 портових елеваторів, однак жодне судно в порту не постраждало.

Кінець зернової угоди

Туреччина відігравала важливу посередницьку роль в так званій "зерновій угоді" про експорт продовольстваЧорним морем, яку Росія одноосібно розірвала 17 липня. Відтоді РФ блокує судноплавство та завдає ударів по українським портам.

Для розблокування експорту продовольства Кремль вимагає послаблення західних та українських санкцій. Зокрема, перепідключення "Россельхозбанка" до системи міжбанківських розрахунків SWIFT, поновлення постачання сільгосптехніки, розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив, а також відновлення роботи аміакопроводу Тольятті - Одеса.

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