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Вибух у суді в Києві: прокуратура оголосила підозри

Дар'я Нинько
3 год. тому

У зв'язку з вибухом у Шевченківському суді Києва прокуратура оголосила підозри у службовій недбалості трьом співробітникам СІЗО. Ще двоє нацгвардійців отримали підозри у порушенні статутних правил вартової служби.

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Поліція біля місця вибуху, 5 липня 2023 року
Поліція біля місця вибуху, 5 липня 2023 рокуФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Прокуратура повідомила про підозру трьом співробітникам державної установи "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України через вибух у Шевченківському районному суді Києва 5 липня. Про це у суботу, 29 липня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

Співробітників СІЗО підозрюють у службовій недбалості (частина друга статті 367 КК України), а військовослужбовців Нацгвардії – у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (частина третя статті 418 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Що встановило слідство

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду Києва для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці державної установи "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Внаслідок вибуху він загинув, поранень зазнали працівники поліції. Окрім того, було пошкоджене приміщення і майно суду, зазначають у ОГПУ.

"Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку", - йдеться у повідомленні відомства.

У камері, де утримувався чоловік, виявили залишки двох вибухових речовин, які ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду, повідомляють у ОГПУ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вибух у суді влаштував підозрюваний у причетності до теракту біля Верховної Ради України у 2015 році Ігор Гуменюк. Його утримували в слідчому ізоляторі, а 5 липня мали розглядати продовження запобіжного заходу.

Внаслідок вибуху гранати біля будівлі парламенту в 2015 році загинули четверо бійців Національної гвардії, поранень зазнали більше 140 людей.

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