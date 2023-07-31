Вибух у суді: Гуменюку передавали вибухівку в ізолятор

Спільники передавали підозрюваному у скоєнні теракту у 2015 році Ігорю Гуменюку протягом двох років вибухівку в ізолятор, з якої він виготовив "пояс шахіда" і підірвав його у приміщенні суду, повідомили в ДБР.

Протягом двох років спільники передавали в слідчий ізолятор Ігорю Гуменюку, якого підозрювали у скоєнні теракту під Верховною Радою у серпні 2015 року, речовини, які стали основою для виготовлення вибухівки. Про це у понеділок, 31 липня, повідомила представниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону. За її словами, підозрюваний довгий час готувався до втечі.

"Коли підозрюваний перебував у Київському слідчому ізоляторі, йому упродовж двох років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою для того, щоб він виготовив вибухівку, з якою він, власне, і потрапив до Шевченківського суду", - розповіла Сапьян.

Вона додала, що за допомогою цих речовин Гуменюку вдалося виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв. "Як припускає слідство, він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку, але втекти йому не вдалося", - наголосила представниця ДБР.

Вибух у Шевченківському суді

Внаслідок підриву вибухівки 5 липня в Шевченківському суді, де мали розглядати продовження запобіжного заходу Гуменюку, він загинув. Також постраждали двоє бійців Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції.

29 липня трьом співробітникам державної установи "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України повідомили про підозру. Співробітників СІЗО звинувачують у службовій недбалості через те, що вони не проводили особистий обшук та не перевіряли речі Гуменюка. А військовослужбовців Нацгвардії – у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати біля будівлі парламенту в 2015 році загинули четверо бійців Національної гвардії, поранень зазнали більше 140 людей.