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Зруйнована мечеть в Пешаварі
Зруйнована мечеть в ПешаваріФото: Abdul Majeed/AFP/Getty Images
КонфліктиПакистан

Вибух у мечеті в Пакистані: понад 60 загиблих

Ольга Журавльова | Ольга Лебедєва
1 год. тому

Вибух у мечеті в Пешаварі стався під час полуденної молитви, у цей час там перебувало до 400 осіб.

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Унаслідок вибуху в мечеті міста Пешавар у Пакистані в понеділок, 30 січня, загинула щонайменше 61 людина, ще понад 150 осіб дістали поранення. За даними правоохоронних органів, злочин скоїв терорист-смертник. Він привів у дію вибуховий пристрій у той час, коли в мечеті на полуденній молитві перебували до 400 осіб, зокрема співробітники поліції з кількох прилеглих поліцейських відділків. За іншими даними, бомбу було закладено в будівлі мечеті.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію, внаслідок вибуху частково обвалилася стеля головного залу мечеті. На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція. Відповідальність за атаку взяв на себе командир пакистанських талібів Сарбакаф Моманд, передає агенція АР.

Пешавар є столицею провінції Хайбер-Пахтунхва в північно-західній частині Пакистану на кордоні з Афганістаном, яка вже довгий час вважається місцем базування радикально-ісламістських угруповань. Більшість із 36 мільйонів жителів провінції - мусульмани-суніти. У регіоні вже довгий час відбуваються атаки на християнську та індуїстську меншини, а також на мусульман-шиїтів і мусульманську ахмадійську громаду.

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