Вибух на заводі в Туреччині: 12 людей загинули

Частина будівлі заводу, який виробляє боєприпаси, вибухові речовини і сигнальні ракети для внутрішнього ринку та експорту, обвалилася. Причини трагедії наразі невідомі.

На заводі з виробництва вибухових речовин в районі Каресі турецької провінції Баликесір прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули 12 співробітників, п'ятеро отримали поранення, повідомляє AFP у вівторок, 24 грудня.

Детонація була такої сили, що уламки скла та металу розлетілися за межами заводу, де стояли карети швидкої допомоги. Ділянка підприємства, де сталася трагедія, обвалилася. За словами свідків, вона була "схожа на поле бою".

Не диверсія

Точна причина вибуху наразі невідома, заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая. Проте, місцеві чиновники вказують на "технічні причини", не уточнюючи деталей, оскільки експерти все ще працюють на місці події. Водночас версію диверсії вже виключили, прокуратура розпочала розслідування.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у соціальній мережі Х, що він "глибоко засмучений смертю 12 братів" і повідомив, що доручив "негайно розпочати необхідне розслідування в усіх аспектах".

Сили безпеки вжили заходів на випадок повторного вибуху. Цивільним і представникам преси заборонили наближатися до заводу.

Саме підприємство розташоване далеко від житлових кварталів.

Завод на півночі Баликесіра виробляє боєприпаси, вибухові речовини і сигнальні ракети для внутрішнього ринку та експорту.