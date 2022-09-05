Вибух на виставці зброї в Чернігові: затримали двох осіб

Внаслідок вибуху на заході в історичному центрі Чернігова 3 вересня постраждали 15 осіб, восьмеро з яких - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові 3 вересня.

"Отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні 4 вересня.

Зеленський закликав усіх представників влади і правоохоронних органів на місцях пильнувати щоби на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

На виставці у Чернігові спрацював гранатомет

Удень 3 вересня в історичному центрі Чернігова на виставці боєприпасів спрацював ручний протитанковий гранатомет. Міська влада стверджує, що експозицію зі зброєю розмістили без будь-якого погодження на заході, що передбачав інтерактив для дітей.

Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначив у ході національного телемарафону 4 вересня, що правоохоронці мають відповісти на два головних питання: яким чином на мирному заході для дітей з'явились військові, і чому в них була бойова зброя. "Зараз над цим працюють слідчі", - сказав він. Кримінальне провадження - у Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, зброю та боєприпаси цивільному населенню демонстрували військовослужбовці територіальної оборони. Під час демонстрації представники організаторів заходу привели гранатомет у бойовий стан. За інформацією ЗМІ, гранатомет нібито вибухнув у руках у 10-річного хлопчика, який натиснув на курок.

За останніми даними, постраждали 15 осіб, восьмеро з яких - діти. Двоє дітей і двоє дорослих зараз перебувають у лікарнях, зокрема, дворічний хлопчик знаходиться у тяжкому стані.