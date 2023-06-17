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СуспільствоУкраїна

Вибух на шахті у Павлограді: троє травмованих (оновлено)

Максим Сидоржевський
3 год. тому

У Павлограді Дніпропетровської області стався вибух метану у шахті, у якій перебували близько 200 гірників. Троє з них зазнали поранень.

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Видобуток вугілля, архівне фото
Видобуток вугілля, архівне фотоФото: picture-alliance/dpa/Roland Weihrauch

Троє гірників зазнали поранень внаслідок вибуху метану на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області. Надзвичайна подія сталася у ніч на суботу, 17 червня, повідомили у пресслужбі міністерства енергетики України.

У момент вибуху у шахті перебували майже 200 гірників. Постраждалих працівників копальні доставлено до лікарні. Причини надзвичайної події з'ясовуються, поінформували у міненергетики.

ОНОВЛЕНО о 16:45. Згодом у енергетичній компанії "ДТЕК" уточнили, що спалах метано-повітряної суміші стався на шахті "Ювілейна". Наразі ситуація там стабілізована, загрози життю постраждалих гірників немає. На шахті триває ліквідація наслідків аварії, йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

"Замінування" Київської ГЕС і наслідки повені на півдні

Також у міністерстві повідомили, що минулої доби надійшов виклик про замінування Київської гідроелектростанції. "Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні міністерства.

Триває фіксація та ліквідація наслідків затоплення, яке виникло через знищення греблі Каховської ГЕС, додали у міненергетики. "Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Зокрема, відбувається чистка обладнання та випробування лінії електропередачі, яка була повністю затоплена та від якої здійснюється живлення головної каналізаційної станції міста", - повідомили у міністерстві.

Читайте також: Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС - ISW

У Херсоні вдалося підключити до електропостачання майже 180 споживачів, в області заживили два населених пункти, які були відключені після підтоплення. Водночас через підтоплення в обласному центрі без світла залишаються понад 14 тисяч споживачів.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок суботи на Херсонщині спостерігається поступове зниження рівня води у Дніпрі.

Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (близько 1,5 тисячі будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованому лівобережжі.

Всього у Херсонській області евакуйовали 2782 людини, врятовали 716, з яких 30 дітей та 40 маломобільних людей, повідомила пресслужба ДСНС.

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