  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиЧехія

Вибух на полігоні в Чехії, де тренують українців: є поранені

Максим Сидоржевський
17 червня 2024 р.

Внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу на полігоні у Чехії загинув військовослужбовець, поранення отримали восьмеро людей. У військовій поліції повідомили, що вони не є іноземцями.

https://p.dw.com/p/4h9pz
В'їзд на військовий полігон біля Лібави в Чехії
В'їзд на полігон біля Лібави у ЧехіїФото: Ludek Perina/CTK/picture alliance / CTK

У понеділок, 17 червня, на військовому полігоні в Чехії, який використовується для підготовки українських військових, стався вибух.

Спершу повідомлялося про дев'ятьох поранених військових. Двох з травмами середньої тяжкості доставили гелікоптером до університетської лікарні міста Оломоуц, що поряд з полігоном, повідомив речник медичного закладу. "Шестеро були доставлені до військового шпиталю в Оломоуці машинами швидкої допомоги, а одному надали допомогу на місці", - цитує його агентство AFP.

Згодом у міністерстві оборони країни повідомили, що один військовий загинув, а поранені восьмеро людей, зокрема один цивільний.

Українські військові не постраждали

На полігоні в районі Лібави, що східніше Оломоуца, з 2022 року відбувається вишкіл військових Збройних сил України (ЗСУ).

Речниця військової поліції повідомила агенції, що поранені "не були іноземцями".

В чеській армії поінформували у соціальній мережі X, що "вибухнув невстановлений боєприпас", не надавши жодних подробиць. 

Вибухи на складах боєприпасів у Чехії

Наприкінці квітня в чеському Національному центрі боротьби з організованою злочинністю повідомили, що російська військова розвідка причетна до організації вибухів на складах боєприпасів у чеському селі Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули двоє громадян Чехії та були завдані збитки на мільярд чеських крон.

У квітні 2021 року влада Чехії повідомила про докази причетності військової розвідки РФ до цих вибухів і вислала з країни 18 російських дипломатів. Росія відкинула звинувачення та вислала у відповідь 20 чеських дипломатів.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Рука військового біля боєприпасів калібру 155 мм (ілюстративне фото)

Фіала: Перші снаряди за ініціативою Чехії надійдуть Україні у червні

Фіала: Перші снаряди за ініціативою Чехії надійдуть Україні у червні

На закупівлю снарядів для України в межах чеської ініціативи зібрано вже 1,6 мільярда євро, повідомив прем'єр Чехії Петр Фіала. Перші боєприпаси надійдуть "найближчими днями".
Політика28 травня 2024 р.
Представники Генштабу ЗСУ та військові аташе країн-партнерів України

Партнери України підготували понад 100 тисяч військових ЗСУ

Партнери України підготували понад 100 тисяч військових ЗСУ

З початку повномасштабної війни понад 100 тисяч українських військових пройшло вишкіл в 32 країнах-партнерах України. Зокрема, майже 29 тисяч військових опанували західні озброєння.
Конфлікти21 листопада 2023 р.