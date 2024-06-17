Вибух на полігоні в Чехії, де тренують українців: є поранені

Внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу на полігоні у Чехії загинув військовослужбовець, поранення отримали восьмеро людей. У військовій поліції повідомили, що вони не є іноземцями.

У понеділок, 17 червня, на військовому полігоні в Чехії, який використовується для підготовки українських військових, стався вибух.

Спершу повідомлялося про дев'ятьох поранених військових. Двох з травмами середньої тяжкості доставили гелікоптером до університетської лікарні міста Оломоуц, що поряд з полігоном, повідомив речник медичного закладу. "Шестеро були доставлені до військового шпиталю в Оломоуці машинами швидкої допомоги, а одному надали допомогу на місці", - цитує його агентство AFP.

Згодом у міністерстві оборони країни повідомили, що один військовий загинув, а поранені восьмеро людей, зокрема один цивільний.

Українські військові не постраждали

На полігоні в районі Лібави, що східніше Оломоуца, з 2022 року відбувається вишкіл військових Збройних сил України (ЗСУ).

Речниця військової поліції повідомила агенції, що поранені "не були іноземцями".

В чеській армії поінформували у соціальній мережі X, що "вибухнув невстановлений боєприпас", не надавши жодних подробиць.

Вибухи на складах боєприпасів у Чехії

Наприкінці квітня в чеському Національному центрі боротьби з організованою злочинністю повідомили, що російська військова розвідка причетна до організації вибухів на складах боєприпасів у чеському селі Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули двоє громадян Чехії та були завдані збитки на мільярд чеських крон.

У квітні 2021 року влада Чехії повідомила про докази причетності військової розвідки РФ до цих вибухів і вислала з країни 18 російських дипломатів. Росія відкинула звинувачення та вислала у відповідь 20 чеських дипломатів.