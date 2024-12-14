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ПолітикаГрузія

Президентом Грузії оголосили ексфутболіста Кавелашвілі

Степан Смишляєв | Олександра Іванова
14 грудня 2024 р.

Вибори президента Грузії вперше відбулися шляхом голосування колегії виборників. Опозиція їх бойкотувала. Єдиним кандидатом був колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі, якого і оголосили президентом.

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Михаїл Кавелашвілі
Колегія виборників оголосила Михаїла Кавелашвілі президентом країни після голосування, яке бойкотувала опозиція (фото зархіву)Фото: Georgian Dream Party/AP/picture alliance

Колегія виборників у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту Грузії від правлячої партії "Грузинська мрія", колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі президентом країни.

Така процедура, яка замінила пряме голосування громадян під час виборів глави держави, використовувалася в країні вперше. Кавелашвілі на цих виборах був єдиним кандидатом у президенти.

До колегії виборників увійшли 300 представників: 150 депутатів парламенту, 21 представник Верховної ради Аджарської автономної республіки, 20 - Верховної ради Абхазької автономної республіки. Ще 109 виборників - це члени представницьких органів місцевого самоврядування, зазначає проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа".

При цьому 211 членів колегії представляли "Грузинську мрію". Оскільки опозиція бойкотувала вибори і не скористалася квотою на представництво від місцевих органів, її всю зайняли представники правлячої партії. Водночас до квоти від парламенту формально включили 61 представника опозиції.

Для обрання кандидату потрібно було отримати щонайменше 200 голосів. Кавелашвілі набрав 224 голоси, один бюлетень було визнано недійсним, повідомила Центральна виборча комісія Грузії.

Президент без освіти

У Кавелашвілі немає ані вищої, ані повної середньої освіти. За даним ЗМІ, він закінчив лише вісім класів середньої школи. Як зазначає BBC, у 2015 році відсутність вищої освіти завадила йому балотуватися на пост голови Федерації футболу Грузії. Втім, серед вимог до кандидатів в президенти Грузії немає пункту про наявність вищої освіти.

Акція протесту біля будівлі парламенту у Тбілісі

Під час того, як колегія виборників проводила голосування, біля будівлі парламенту Грузії відбувалася акція протесту. Багато учасників акції прийшли з дипломами, натякаючи на те, що у Кавелашвілі немає навіть закінченої середньої освіти. Деякі демонстранти принесли футбольні м'ячі і, закликавши Кавелашвілі вийти пограти з ними, заявили, що він - такий самий президент, як вони - футболісти.

Спочатку протестувальників, як передає з місця подій кореспондент DW, було кілька тисяч, але згодом люди почали розходитися. Імовірно, через холод чи щоб підготуватися до вечора, коли тут традиційно відбуваються акції протесту. Крім того, марші протесту різних груп проходять і в інших частинах грузинської столиці.

Саломе Зурабішвілі: Ніхто нікого не вибирав

До учасників однієї з акцій - маршу матерів - вийшла обрана на останніх всенародних президентських виборах Саломе Зурабішвілі, яка раніше не визнала результатів парламентських виборів і заявила, що не складе із себе повноважень, доки в країні не відбудуться нові вибори у парламент.

"Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", - наводить її слова "Эхо Кавказа".

У соцмережі X вона також звинуватила "Грузинську мрію" у "великій провокації" через те, що на 19:00 влада запросила своїх прихильників прийти до будівлі парламенту, зокрема і з дітьми, щоб "запалити ялинку", хоча в цьому місці і в цей час вже 17 днів збираються протестувальники.

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