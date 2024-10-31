Штати, що "коливаються", визначать нового президента США

Результат майбутніх виборів у США визначатиметься в кількох ключових штатах, що "коливаються". Сьогодні таких штатів сім. DW - про ситуацію в кожному з них і про шанси там кандидатів від обох партій.

У США - 50 штатів, але коли справа доходить до президентських виборів, деякі з них мають для тактики дій передвиборчих штабів помітно більше значення, ніж інші. Тоді як у більшості штатів зазвичай на кожних виборах стабільно перемагають кандидати від однієї й тієї ж партії, у так званих штатах, що "коливаються" (swing states), виграти вибори можуть представники як демократів, так і республіканців. Така особливість робить їх дуже важливими для учасників президентських перегонів, оскільки голоси виборників звідти можуть вирішальним чином вплинути на результат усієї президентської кампанії.

Штати, що "коливаються", привертають підвищену увагу політиків і ЗМІ, у них часто відбуваються гучні багатотисячні мітинги, їх відвідують кандидати, їх завалено партійною рекламою, орієнтованою на виборців, які не визначилися.

Особливе значення штатів, що "коливаються", пояснюється існуванням у США такого інституту, як колегія виборників. На відміну від більшості виборів, що відбуваються в країні, президент і віцепрезидент Сполучених Штатів обираються саме колегією виборників, а не безпосередньо виборцями шляхом прямого всенародного голосування.

Наявність цієї складної і суперечливої процедури вже призводила до того, що президентом ставав не той кандидат, за якого проголосувала більшість американських виборців, а його опонент, який отримав більше голосів виборників. Так сталося 2000 року, коли Джордж Буш-молодший у підсумку взяв гору над Альбертом Гором, і 2016-го, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон.

Які штати "коливаються"

Упродовж багатьох років список штатів, що "коливаються", змінювався через такі чинники, як чисельність населення, демографічні показники або серйозні зрушення з важливих суспільних питань. При цьому для американських виборців економіка незмінно стоїть на першому місці в списку пріоритетних тем, коли йдеться про те, за якого кандидата в президенти віддати свій голос.

Цього разу позиція щодо права на аборт також зіграє важливу роль у забезпеченні явки виборців по всій країні. Крім двох названих тем, у кожного зі штатів, що "коливаються", є свій власний регіональний набір ключових питань.

Аризона

Для виборців з Аризони найгостріша тема - міграція. Штат має протяжний кордон із Мексикою і став одним із центрів напруженості через зростання кількості нелегальних іммігрантів. Камала Гарріс, будучи віцепрезиденткою в адміністрації Джо Байдена, отримала від нього завдання врегулювати прикордонну кризу, усунувши "корінні причини" проблем у цій сфері із сусідами Америки. Багато хто вважає, що Гарріс не впоралася з цим завданням, і Трамп використовує будь-яку можливість, щоб вказати на це.

Водночас приплив мігрантів, що зберігається, робить Аризону одним із штатів країни, які найшвидше зростають. Його населення вже майже на третину складається з латиноамериканців, і робота з цією категорією виборців матиме ключове значення для кандидатів. Щоб підняти місцеву економіку, Аризона зміцнює свій виробничий сектор. "Закон про чіпи та науку", ухвалений з ініціативи президента Байдена, який створив стимул для випуску напівпровідників на території США, допомагає знаходити мільярди доларів для фінансування будівництва відповідних заводів. Однак мине ще чимало часу, перш ніж такі нові підприємства почнуть працювати.

На виборах 2020 року в Аризоні переміг Байден.

Кількість виборників від цього штату - 11.

Кордон між США і Мексикою Фото: JOHN MOORE /AFP/Getty Images

Джорджія

Коли Джо Байден переміг чотири роки тому в Джорджії, це був перший з 1992 року успіх у цьому штаті кандидата в президенти від Демократичної партії. Та перемога була здобута в неймовірно запеклій боротьбі - Дональд Трамп набрав лише на 0,2 відсотка менше. Близько 33 відсотків виборців Джорджії - афроамериканці, що є одним із найвищих показників у країні, і ця обставина може зіграти на руку Камалі Гарріс.

Джорджія - штат, де велике журі присяжних висунуло звинувачення проти Дональда Трампа у справі про спробу домогтися перегляду результатів президентських виборів 2020 року. Розгляд цієї справи зайшов у глухий кут, і вона не дійде до суду до закінчення нинішньої кампанії.

Вибори 2020 року в Джорджії виграв Байден.

Кількість виборників від цього штату - 16.

Мічиган

Майже неможливо уявити собі Мічиган без автомобільної промисловості. Цей штат із містом Детройт - батьківщина компаній Ford, General Motors і Chrysler. Робочі місця в автоіндустрії дуже важливі для регіону. Експансія конкурентоспроможних китайських електромобілів на американський ринок нещодавно була зупинена запровадженням проти них адміністрацією Джо Байдена високих імпортних тарифів. Мічиган також є батьківщиною Гретхен Вітмер, популярної демократки і губернаторки штату, яка викликає сильне роздратування в середовищі республіканців.

Проте на праймеріз, що відбулися в лютому, понад 101 тисяча виборців не підтримали жодного потенційного кандидата в президенти, щоб показати своє невдоволення політикою Байдена. Тепер, коли він зійшов з дистанції, Камалі Гарріс необхідно заручитися їхньою підтримкою. Їй також потрібно залучити на свій бік численну групу виборців-арабів, які проживають у цьому штаті. Підтримка Гарріс з їхнього боку опинилася під загрозою через те, що Демократична партія рішуче ставала на бік Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Вибори 2020 року в Мічигані виграв Байден.

Кількість виборників від цього штату - 15.

Невада

Імміграція - ключове питання для Невади, оскільки цей штат розташовано поблизу південного кордону США. Населення штату майже на третину складається з латиноамериканців, частка міського населення в ньому - одна з найвищих у країні.

Невада сильно залежить від туризму, і з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента її ВВП зріс більше, ніж у будь-якому іншому штаті, що "коливається". Водночас тут і найвищий рівень безробіття в усіх Сполучених Штатах.

Вибори 2020 року в Неваді виграв Байден.

Кількість виборників від цього штату - 6.

Невада отримує багато надходжень від туризму, і Лас-Вегас - туристична принада штату Фото: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

Північна Кароліна

Північна Кароліна - останній штат, який увійшов до переліку тих, що "коливаються". До того, як Байден вибув у липні з нинішніх президентських перегонів, Трамп мав тут велику перевагу. Гарріс вдалося звести її майже до нуля. Однак за останні 11 виборів президента США кандидати від Демократичної партії перемоголи в цьому штаті лише один раз.

У Північній Кароліні відбулися значні демографічні зміни: якщо в 1990 році 75 відсотків її жителів були білими, то сьогодні цей показник знизився до 60 відсотків. При цьому за останні 30 років загальна чисельність населення значно збільшилася. Штат приваблює широке коло людей - від пенсіонерів і військових, які пішли у відставку, до молодих випускників коледжів.

Вибори 2020 року в Північній Кароліні виграв Трамп.

Кількість вибірників від цього штату - 16.

Пенсильванія

Пенсильванія потерпає від зростання вартості життя більше, ніж більшість інших регіонів США. Водночас завдяки використанню технології гідророзриву пласта вона стала другим за величиною виробником газу в країні після Техасу. Трамп давно підтримує технологію фрекінгу. Гарріс раніше закликала до її заборони, але тепер залишає можливість для її застосування, хоча і з дотриманням більш суворих правил.

Саме в Пенсильванії 10 вересня відбулися єдині теледебати між Гарріс і Трампом.

Вибори 2020 року в Пенсильванії виграв Байден.

Кількість виборників від цього штату - 19.

Вісконсин

У Вісконсині білі виборці становлять найбільший відсоток з-поміж усіх штатів, що "коливаються".

На двох останніх президентських виборах тут було зафіксовано один із найвищих показників явки по країні. У 2016 і 2020 роках кандидати в президенти перемагали у Вісконсині своїх опонентів із перевагою менш ніж у 25 тисяч голосів, що свідчить про те, наскільки важливий кожен виборець у цьому штаті, що "коливається".

Вибори 2020 року у Вісконсині виграв Байден.

Кількість вибірників від цього штату - 10.