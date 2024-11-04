Вибори в Молдові: як і чому перемагає Майя Санду

За результатами другого туру президентських виборів у Молдові чинна глава держави Майя Санду набирає 55 відсотків голосів. Про день голосування - у DW.

У будівлі кишинівського технопарку Digital park, де проєвропейська правляча партія "Дія і солідарність" (PAS) облаштувала штаб чинної президентки Майї Санду, яка йде на другий термін, за годину до опівночі в неділю, 3 листопада, пролунали захоплені вигуки "Перемога" та "Майя Санду - президентка". Такі результати виборів півтори сотні волонтерів і депутатів парламенту зустріли оплесками стоячи.

Перед тим висіла важка пауза: поки тривав підрахунок голосів усередині Молдови, лідерство утримував її опонент, підтримуваний проросійською опозиційною Партією соціалістів (ПСРМ) ексгенпрокурор Олександр Стояногло. Укотре проєвропейський курс Молдови витягла діаспора, показавши рекордну явку у 300 тисяч осіб.

Кандидати йшли впритул одне до одного

Перші результати ЦВК Молдови опублікувала о десятій вечора, тобто через годину після закриття дільниць. На вибори прийшли майже 1,7 мільйона виборців, а після опрацювання трьох чвертей голосів майже 52 відсотки набрав Олександр Стояногло. Але далі опозиційний кандидат почав повільно втрачати частки відсотків, і протягом однієї години рейтинги спершу зрівнялися, а пізніше Майя Санду вийшла в лідери.

Політичний аналітик Віктор Чобану пояснює це тим, що спершу в Молдові швидко підраховують голоси на маленьких дільницях у селах, потім у невеликих містах, і тільки після цього рахують Кишинів та діаспору. У регіонах, продовжує він, люди дійсно проголосували за опозиційного кандидата, і тільки коли почали рахувати голоси у столиці і цифри зрівнялися, то результат виборів став зрозумілим.

У виборчому штабі Майї Санду Фото: ´DW

Кампанія йшла нервово, Кремль застосував усі важелі для свого тиску, зазначає експерт, маючи на увазі провокації, якими супроводжувався другий тур. З вечора п'ятниці журналісти і громадські лідери масово отримували анонімні телефонні дзвінки з погрозами вбивством. У день тиші, в суботу, зловмисники розсилали електронні листи від імені парламенту Молдови, закликаючи громадян проголосувати за певного кандидата за гроші і вийти на "патріотичний мітинг". Були й "мінування" дільниць, і хакерські атаки на ресурси ЦВК.

Але результат вийшов все ж очікуваний, вважає експерт. "Неможливо всього за пару місяців розкрутити політика до рівня президента, навіть якщо це й колишній генпрокурор Олександр Стояногло", - зазначає Віктор Чобану.

І перемога, і привід замислитися

Кишинівський політолог Віталій Андрієвський оцінює перемогу Майї Санду більш критично. Насправді вибори проєвропейські сили перемогли на виборах із дуже великими труднощами, зазначає він, а що робити з виборчою сіткою олігарха-втікача Ілана Шора, який корумпує виборчий процес, досі не зрозуміло. "Боротьбу довірили поліції, що не дало потрібного результату, а ідеологічної роботи з виборцем не було", - вважає Андрієвський.

Передвиборчий плакат Майї Санду в Кишиневі Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Кремль кине ще більше грошей і сил на парламентські вибори, які пройдуть у Молдові менш ніж через рік, попереджає експерт. Поки що правляча партія PAS, вважає він, не впоралася з інформаційно-пропагандистською атакою Кремля, що йшла в усіх напрямках, і не придумала свої контраргументи для виборця, наприклад, у регіонах.

А ще одна "больова точка", яку проґавила влада, зазначає політолог, це відверто агентурна сітка Росії, що працює в Молдові з різними професійними, соціальними, етнічними групами, а також корумпує силовиків і чиновників. У Майї Санду, вважає Віталій Андрієвський, ще є час, щоб виконати "домашнє завдання" за результатами президентської кампанії, але його дуже мало.

Опозиційному кандидату допомогло Придністров'я

Експерт з питань безпеки спільноти WatchDog Андрій Курерару погоджується, що на виборах знову вдалося перемогти завдяки діаспорі, але перемога Олександра Стояногло всередині країни не така однозначна. Високий результат опозиційного кандидата забезпечено голосами виборців із Придністровського регіону, які йшли за окремими списками, пояснює Курерару: "А наскільки їхнє волевиявлення було самостійним з огляду на організоване підвезення до дільниць - велике питання".

Але з іншого боку, продовжує експерт, поки що як державі Молдові, очевидно, не вдалося впоратися з корупційними схемами, і вони перекинулися на Придністров'я. Тож перемога Майї Санду над кремлівськими технологіями радше тактична, і якщо не винести з неї уроків, то вона стане "Пірровою перемогою".

Кандидат від Партії соціалістів і колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло голосує на виборах президента Молдови Фото: MOLDPRES/dpa/picture alliance

Молдова знову продемонструвала, яким розділеним є її суспільство, зазначає Андрій Курерару, і владі тепер потрібно почути проєвропейськи налаштованих громадян, які голосують проти Санду. Проблемою є те, що всередині країни немає інших проєвропейських партій, окрім PAS, а політсила, яка перебуває при владі, завжди буде природним чином втрачати голоси, бо не всім подобається наявний рівень життя. На його думку, за відсутності альтернативи голосувати просто немає за кого.

Геополітичний вибір Молдови зрозумілий, продовжує експерт, це євроінтеграція, але потрібно розвивати справжні партії, які не будуть підконтрольні Кремлю або Ілану Шору. "Якщо все залишити, як є, то партія Майї Санду програє парламентські вибори", - попереджає Курерару.

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