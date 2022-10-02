Вибори в Латвії: Попереду партія прем'єра "Нова єдність"

У Латвії в суботу, 1 жовтня, пройшли парламентські вибори. Станом на ранок неділі, 2 жовтня, в країні підрахували 77 відсотків голосів. Лідирує партія чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша "Нова єдність". За неї проголосували 18,5 відсотка виборців, свідчать дані центральної виборчої комісії країни.

57-річний Каріньш очолив уряд Латвії у січні 2019 року. З початку повномасштабної війни Росії проти України він зайняв жорстку позицію щодо РФ, зокрема, й щодо обмежень на в'їзд до Латвії росіян.

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Найпопулярніша у російськомовних партія не проходить

На другому місці за кількістю голосів слідує "Союз зелених і селян" із понад 13 відсотків голосів, за ним - "Об'єднаний список" - понад 11 відсотків. Прохідний бар'єр, встановлений на рівні п'яти відсотків голосів, долають ще п'ять партій

Найпопулярніша серед російськомовних латвійців партія "Згода", яка отримала найбільшу кількість голосів на двох попередніх виборах, але не увійшла до уряду, бо його вдалося сформувати коаліції меншості, поки що не долає прохідний бар'єр - у неї 4,67 відсотка голосів. Після початку війни в Україні в "Згоді" засудили дії Росії. На думку експертів, саме ця позиція могла зіграти проти популярності партії, за яку голосували виборці, які симпатизують РФ. Нагадаємо, що етнічні росіяни складають приблизно чверть населення Латвії - близько 1,9 мільйона людей.

Явка на виборах склала 59 відсотків і була на 4,5 відсотка вищою, ніж на попередніх. Як зауважує агенція Associated Press, війна Росії проти України змусила багатьох жителів країни, які досі симпатизували президенту РФ Володимиру Путіну, змінити свої погляди. Ті, хто виступає проти війни в Україні, переважно підтримували основні партії, які засудили повномасштабне вторгнення.

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