Вибори в Хорватії: за даними екзитполів, перемагає Міланович

За даними екзитполів, кандидат від соціал-демократів чинний президент Хорватії Зоран Міланович набирає більше половини голосів, чого достатньо для оголошення його переможцем виборів без другого туру.

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціал-демократів, отримує 51,4 відсотка голосів виборців в першому турі президентських виборів, що відбулися у країні у неділю, 29 грудня. Такими є дані екзитполу, проведеного соціологічною компанією Ipsos, пише Reuters.

Міланович випереджає кандидата від правлячої Хорватської демократичної співдружності (ХДС) Драгана Прімораца, який здобуває близько 19,3 відсотка голосів.

За даними екзитполу, серед восьми кандидатів ще дві депутатки - правоцентристка Марія Селак Распудіч та представниця лівої зеленої "Можемо!" Івана Кекін - слідують за Мілановичем та Пріморацем. Кожна з них здобуває підтримку близько восьми відсотків виборців.

Якщо Мілановичу вдасться здобути понад 50 відсотків за результатами підрахунку всіх голосів, він стане президентом вже за підсумками першого туру.

Вибори в Хорватії проходять у той час, коли країна з населенням 3,8 мільйона бореться з інфляцією, корупцією і дефіцитом робочої сили. Хоча Міланович вважався головним фаворитом, опитування показали, що жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів у першому турі, нагадує агенція AFP.

Міланович критикував військову допомогу Україні

Президент Хорватії є головнокомандувачем збройних сил країни і має вплив на зовнішню політику. Але, попри обмежені повноваження, вважається, що ця посада є ключовою для політичного балансу сил у країні, яка з моменту здобуття незалежності в 1991 році здебільшого керується ХДС, пише AFP.

58-річний Міланович переміг на президентських виборах у 2020 році, пообіцявши виступати за толерантність і лібералізм.

Міланович засудив війну Росії проти України, проте й критикував військову допомогу, яку Захід надає Києву. Це спонукало прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича назвати його проросійським, таким, хто "руйнує довіру до Хорватії у НАТО і ЄС". У відповідь Міланович заявив, що хоче захистити Хорватію від "втягування у війну". "Доки я президент, жоден хорватський солдат не буде вести чужі війни", - заявив Міланович у грудні, цитує AFP.

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