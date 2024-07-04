Вибори в Британії: партії Сунака загрожує нищівна поразка

Консерваторам, які правлять вже 14 років, загрожує провал. Опитування пророкують переконливу перемогу лейбористам на чолі з Кіром Стармером, який обіцяв відкрити нову главу в історії Великобританії.

У Великобританії в четвер, 4 липня, відбуваються вибори в нижню палату парламенту - Палату громад.

Згідно з соціологічними опитуваннями, прем'єр-міністру Ріші Сунаку та його Консервативній партії загрожує нищівна поразка, а її 14-річному правлінню прийде кінець.

Сенсаційний успіх на виборах соціологи пророкують опозиційній Лейбористській партії на чолі з Кіром Стармером.

Лейбористи можуть зібрати абсолютну більшість

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, лейбористи можуть домогтися найкращих результатів з 1832 року та отримати в Палаті громад 431 з 650 місць. Деякі аналітики прогнозують, що лейбористи зможуть завоювати навіть 484 місця. Зараз вони мають 202 депутатські мандати. Абсолютна більшість в Палаті громад становить 326 місць.

Присутність консерваторів у нижній палаті скоротиться, за прогнозом, до 102 місць.

Експерти з цікавістю очікують результатів, які отримають ліберальні демократи. Не виключено, що вони зможуть навіть сформувати найбільшу опозиційну фракцію в парламенті, відтіснивши консерваторів.

Найімовірніше, вперше в Палату громад пройде правопопулістська партія Найджела Фараджа Reform UK.

Право голосу в Британії мають понад 46 мільйонів виборців. Усі місця в Палаті громад розподіляють за результатами прямого голосування - перемога присуджується кандидату, який здобув більшість голосів у кожному з 650 округів.