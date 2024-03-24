Байден і Трамп виграли праймеріз у штаті Луїзіана

Обидва кандидати в президенти США вже отримали номінації на вибори, зібравши найбільшу кількість голосів делегатів від своїх партій. Байден також брав участь у праймеріз від демократів у штаті Міссурі.

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп виграли праймеріз у Луїзіані в суботу, 23 березня, заручившись підтримкою найбільшої кількості делегатів після від демократів і республіканців після того, як уже отримали номінації від своїх партій.

Крім того, Джо Байден також брав участь у демократичних праймеріз у Міссурі, які стали першими президентськими виборами Демократичної партії в цьому штаті після набрання чинності новим законом у серпні 2022 року. Результати праймеріз стануть відомі наступного тижня.

Обидва кандидати - впевнені лідери майбутніх президентських виборів

Як зазначає агенція АР, у жодних із цих передвиборчих перегонів напруженої ситуації не виникло: і Байден, і Трамп упевнено перемогли всіх своїх основних конкурентів. Але інсайдери все одно уважно стежать за явкою та ознаками "протестного голосування", уточнює агентство.

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Зокрема, деякі ліберали висловлюють свій гнів з приводу війни Ізраїлю проти радикальних ісламістів ХАМАС, під час якої в Секторі Газа, за повідомленням місцевої влади, загинуло понад 31 тисяча осіб, дві третини з яких - жінки і діти. Рух протесту, розпочатий арабо-американськими громадами в Мічигані, вже поширився на кілька інших штатів.

Всупереч кільком судовим процесам у США проти Трампа, він залишається домінантною фігурою у своїй партії і вже втретє поспіль висувається в кандидати від республіканців.

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

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