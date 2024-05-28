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ПолітикаЄвропа

Вибори до Європарламенту

28 травня 2024 р.

Громадяни всіх країн Європейського Союзу 6-9 червня 2024 року обиратимуть депутатів Європейського парламенту. Скільки місць у парламенті ЄС отримають праві популісти - одна з головних інтриг цих виборів.

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Євродепутати у залі засідань Європарламенту у Страсбурзі (фото з архіву)
Зала засідань Європарламенту у Страсбурзі (архівне фото)Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Чергові вибори до парламенту Європейського Союзу відбудуться 6-9 червня 2024 року. Вибори до ЄП - одні з найбільш масштабних демократичних виборів у світі. Мандат депутата Європарламенту розрахований на п'ять років. Європарламент засідає поперемінно у Страсбурзі та Брюсселі. У переважній більшості випадків парламент Євросоюзу разом із Радою ЄС ухвалює закони Європейського Союзу. Одна з головних інтриг даних виборів - розподіл місць між представниками проєвропейських партій і правими популістами. Детальніше про передвиборчу кампанію 2024 року та перебіг виборів до Європарламенту читайте в досьє DW.

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Вибори до Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року

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