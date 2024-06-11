Вибори до ЄП: стара більшість залишається

В деяких країнах на виборах до Європарламенту праві сили отримали значно більше голосів. Однак загалом політичний баланс у ЄП змінився мало.

Згідно з попередніми остаточними результатами виборів до Європарламенту у 27 країнах-членах ЄС, є очевидним, що так звана громадянська, неформальна коаліція християнських демократів, соціал-демократів і лібералів і надалі матиме переважну більшість. 401 майбутній євродепутат у 720-місному Європарламенті в Страсбурзі належить до однієї з цих трьох політичних сил.

Ця коаліція європтимістів скоротилася на 16 місць у порівнянні з ЄП попереднього скликання, насамперед через втрату підтримки лібералами. Християнські демократи з їхньою головною кандидаткою, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), навіть збільшили своє представництво - на дев'ять місць. Ліберали і Зелені отримали менше мандатів, натомість праві націоналісти і ультраправі - більше.

Утім, співвідношення сил у Європарламенті змінилося лише незначно. Обидві праві фракції - Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) та "Ідентичність і демократія" (ІД) - на двох отримали 18,2 відсотка місць у новому парламенті, що лише на півтора відсотка більше, ніж у парламенті попереднього скликання, в якому вони мали 16,7 відсотка.

Експерт аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" Павел Зерка не вважає такий результат тим зсувом праворуч в Європарламенті, якого так боялися перед виборами. "Найбільший вплив цих виборів можна побачити в національних столицях, а не стільки в парламентському представництві в Брюсселі", - сказав експерт в коментарі DW. Справді, у деяких державах-членах ЄС спостерігалося збільшення підтримки електоратом правих, в той час як в інших країнах праві партії показали гірші результати, ніж очікувалося.

Франція: паніка Макрона?

Особливих потрясінь внаслідок виборів зазнала політична система Франції. Президент країни Еммануель Макрон, який є лібералом, несподівано відреагував на прогнозовано високі результати правопопулістського "Національного об'єднання". Оскільки Марін Ле Пен та її партія набрали найбільше голосів на європейських виборах, Еммануель Макрон розпустив національний парламент і призначив нові вибори на 30 червня.

Президент Франції Еммануель Макрон у ніч виборів вирішив розпустити парламент, щоб запобігти національному зсуву вправо Фото: Stephane Lemouton/Bestimage/IMAGO

"Марін Ле Пен на цих європейських виборах підтвердила свою позицію найсильнішої кандидатки на посаду наступного президента Франції", - каже Павел Зерка. Її політична сила матиме у ЄП 30 євродепутатів, а партія Макрона "Відродження" - лише 13. "Можливо, це (рішення розпустити парламент. - Ред.) можна пояснити тим, що президент Макрон вирішив призначити нові вибори, щоб зупинити її. Але ми не можемо виключити можливість того, що вплив Ле Пен у французькій політиці дуже швидко зросте, якщо вона стане частиною наступного уряду", - вважає експерт.

На його думку, є цілком можливим, що Макрону доведеться призначити прем'єром політика з лав правих популістів, якщо вони переможуть на позачергових парламентських виборах. Тому, вважає Зерка, розпуском парламенту французький президент обрав ризикований курс. Марін Ле Пен, безумовно, привітала цей крок президента і вже бачить себе його наступницею в Єлисейському палаці.

Марін Ле Пен: виборча кампанія на посаду президента Франції у 2027 році розпочалася Фото: Julien de Rosa/AFP

Італія: переконлива перемога Мелоні

Правонаціоналістична партія "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні, яка перебуває при владі вже 18 місяців, перемогла на виборах до ЄП, набравши 28 відсотків голосів. Тож партія Мелоні отримає 24 депутатські мандати - у порівнянні з 10, які вона мала у ЄП дотепер. Водночас представництво ультраправої "Ліги" Маттео Сальвіні скоротиться з 22 до 8 євродепутатів. Таким чином, загальна кількість правих депутатів від Італії залишиться приблизно незмінною.

У Римі політичні сили Мелоні та Сальвіні формують праву правлячу коаліцію разом з християнськими демократами. Після важких втрат лідер "Ліги" Сальвіні, який дотримується більш радикальних поглядів, може побоюватися за власне крісло голови партії. Спостерігачі в Римі прогнозують, що найближчим часом в Італії може виникнути урядова криза внаслідок виходу партії Сальвіні з коаліції.

Великі плани Мелоні

Отримавши попутний вітер на виборах до ЄП, італійська прем'єрка Мелоні, яка дотримується більш поміркованих поглядів, тепер прагне отримати ще більший вплив у ЄС. Разом з "Національним об'єднанням" Франції, польською партією "Право і справедливість" (ПіС), угорською партією "Фідес", Австрійською партією свободи (АПС) та німецькою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка наразі не належить до жодної фракції, Мелоні може спробувати сформувати "суперфракцію" правих сил. Така група замінила б дві нинішні праві групи - ІД та ЄКР - і отримала б більшу вагу в Європарламенті.

Деякі ЗМІ бачать в руках італійки Мелоні "золоту акцію", коли йтиметься про кадрові рішення у керівництві ЄС після європейських виборів. Примітно, що під час виборчої кампанії топ-кандидатка від християнських демократів Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) характеризувала Мелоні як помірковану європейку і не виключала співпраці з нею. Не виключено, що фон дер Ляєн потрібні будуть голоси "Братів Італії" для того, щоб переобратися на посаду голови Єврокомісії. Але для того, щоб це сталося, фон дер Ляєн має офіційно висунути на цю посаду Європейська Рада, що якої входять глави держав та урядів ЄС. І несподіванки у цьому геть зовсім не виключені. А Джорджа Мелоні, яка є головою італійського уряду, також має право голосу в Європейській Раді.

Квіти для переможниці: Джорджа Мелоні на наступний день після виборів до ЄП Фото: Elisa Gestri/Sipa USA/picture alliance

Вибори до ЄП у Німеччини: зсув праворуч

Хоча християнські демократи, як і в 2019 році, перемогли на виборах до Європарламенту в Німеччині, отримавши 29 мандатів, ультраправа АдН, попри численні скандали довкола цієї партії напередодні виборів, отримала 15 місць. Тим самим вона випередила СДПН, Зелених та ВДП - три партії, які формують федеральний уряд у Берліні.

Це, ймовірно, є особливо гірким результатом для канцлера від СДПН Олафа Шольца (Olaf Scholz). Найбільше втрачають Зелені - вони отримали лише 9 місць у парламенті - у порівнянні з 22, які вони мали дотепер. Партійна верхівка АдН святкує цю перемогу, але їй перед виборами довелося позбутися свого надмірно радикального топ-кандидата на виборах до ЄП Максиміліана Кра (Maximilian Krah). Саме через нього ультраправа фракція ІД незадовго до виборів виключила АдН зі своїх лав. Тепер Кра більше не представлятиме АдН у ЄП, щоб партія знову змогла приєднатися до своїх правих партнерів в Європарламенті. Поки що невідомо, чи стане цей маневр успішним.

Польща: Громадянські партії здобувають перемогу

Зміна уряду в Польщі минулої осені і перехід влади від правоконсервативної партії ПіС до християнсько-демократичної "Громадянської платформи" знайшла своє відображення і в результатах голосування на європейських виборах. Християнські демократи здобули перемогу, тоді як ПіС втратила кілька мандатів. Це означає, що від Польщі до Страсбурга буде делеговано менше правонаціоналістичних євродепутатів, навіть якщо ще не зовсім зрозуміло, до яких саме політичних груп приєднаються депутати від тих партій, які вперше пройшли до ЄП. Партійні блоки та їхні назви в Польщі змінюються досить швидко. Один з лідерів ПіС Матеуш Моравецький заявив у розмові DW у Варшаві, що його партія більше не голосуватиме в Європарламенті за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. Під час її першого обрання на цю посаду у 2019 році вирішальні голоси, цілком ймовірно, віддали саме депутати від ПіС - але це неможливо перевірити, оскільки вибори були таємними.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає перед однопартійцями після перемоги на виборах до ЄП Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Угорщина: Орбан втрачає голоси, але небагато

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його націонал-консервативна партія "Фідес" зазнали втрат порівняно з минулими європейськими виборами. Партія Орбана, хоч і втратила два місця, але з 10 мандатами матиме найчисельнішу групу депутатів від Угорщини у ЄП. За нею йде нова християнсько-демократична партія Петера Мадяра "Повага і свобода" (TISZA), яка отримала сім мандатів - загалом з 21 обраного від Угорщини євродепутата.

Угорщина у ЄС займає особливу позицію через своє дружнє ставлення до Росії та скептицизм щодо ЄС. Опозиція в країні розглядає європейські вибори як поворотний момент у внутрішніх політичних дебатах. Віктор Орбан звичним для нього різким тоном позиціонував себе як прем'єр-міністр, який відстоює мир і тим самим хоче захистити угорців від втягування ЄС у війну з Росією.

Лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс (ліворуч) та Віктор Орбан Фото: Vivien Cher Benko/Handout Prime Minister Office Hungary/EPA

Іспанія: Більше правих націоналістів у Європарламенті

Християнські демократи з Народної партії стали переможцями виборів до ЄП в Іспанії. Вони збільшили своє представництво з 13 до 22 місць. Здали позиції на цих виборах іспанські ліберали та ліві, натомість зелені отримали більше голосів, ніж на виборах п'ять років тому. Глава іспанського уряду Педро Санчес і його соціал-демократи змогли зберегти приблизно той самий рівень представництва, який вони мали у ЄП попереднього скликання - 20 місць. Права націоналістична партія Vox збільшила кількість мандатів з чотирьох до шести.

Від Португалії вперше до Європарламенту було обрано двох правоконсервативних євродепутатів, натомість ліві та зелені втратили позиції. Таким чином, Піренейський півострів теж дрейфує праворуч.

Австрія: Підйом скандальної АПС

Ультраправа Австрійська партія свободи (АПС) здобула перемогу на виборах до ЄП, випередивши християнсько-демократичну Австрійську народну партію (АНП). Ультраправі отримали вдвічі більше мандатів у Європарламенті - шість замість попередніх трьох.

АПС також посідає перше місце в соціологічних опитуваннях перед національними парламентськими виборами, що відбудуться восени цього року - її підтримує близько 28 відсотків виборців. Її лідер, колишній міністр внутрішніх справ Герберт Кікл (Herbert Kickl), заявляє, що має намір стати "народним канцлером" за результатами цих виборів.

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Такий підйом АПС в альпійській республіці можна назвати дивовижним, адже у 2019 році з партією, здавалося, у політичному сенсі було покінчено. Тоді правляча коаліція АПС і АНП розвалилася після так званого "ібіцького скандалу", який викрив хабарництво і корупцію у керівництві АПС. Під час пандемії ця партія стала рупором коронаскептиків. У війні Росії проти України АПС однозначно виступає на боці Росії. Це, очевидно, подобається австрійським виборцям. Християнські демократи, соціал-демократи і зелені через таку ситуацію дещо розгублені.

Люксембург вперше обрав до ЄП правого популіста

У невеликому за розміром Великому Герцогстві Люксембург розташовано велику кількість інституцій ЄС, тому країна отримує значні економічні вигоди від цього. Карликова держава з населенням 600 тисяч жителів є найбагатшою в усьому Союзі - і все ж люксембуржці вперше обрали до ЄП правого популіста від "Альтернативної демократичної партії реформ". Він стане одним з шести представників від Люксембургу у Європарламенті.

Тест для демократії?

Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка представляє Мальту, назвала ці вибори випробуванням для європейської демократії. Під час виборчої кампанії вона відвідала всі 27 країн-членів ЄС, щоб заохотити виборців до участі в голосуванні, особливо молодь. І це їй, схоже, не вдалося: як і на минулих виборах, в середньому по ЄС проголосував 51 відсоток виборців. Національні відмінності у явці є величезними. У Бельгії через законодавчо закріплений обов'язок голосувати явка склала майже 90 відсотків, в Німеччині - 65 відсотків, а в Словаччині, яка посіла останнє місце, - лише 34 відсотки.

Чисельність фракцій ще може змінитися

Чисельність фракцій у Європейському парламенті ще може змінитися в найближчі дні. Адже до парламенту наступного скликання обрано 55 нових депутатів, які ще не були членами жодної з політичних груп. Позафракційні депутати, які отримали загалом 45 мандатів, у найближчі тижні також можуть увійти до складу тієї чи іншої політичної групи. Це стосується, наприклад, депутатів правої націоналістичної партії "Фідес" з Угорщини або ультраправої АдН з Німеччини, яку виключили з фракції ІД через скандали довкола її євродепутата Максиміліана Кра.