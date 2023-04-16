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Підтоплення на Київщині у 2022 році (ілюстративне фото)Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS
Природа й екологіяУкраїна

Весняне водопілля: підтоплення фіксують у 8 областях України

Валерій Сааков
3 год. тому

Унаслідок рясних опадів вийшли з берегів Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Водою дещо підтопило столицю й населені пункти у кількох областях.

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Низка регіонів, а також столиця України Київ потерпають від наслідків потужного весняного водопілля, спричиненого рясними опадами, зафіксованими останнім часом. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуації (ДСНС) України, станом на другу половину дня неділі, 16 квітня, з берегів вийшла низка річок у північній та західній частині України. Йдеться насамперед про такі водойми як Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг.

Унаслідок розливу рік та підйомом рівня води підтоплення зафіксували в восьми областях: Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Волинській областях. Станом на 16.00 залишалися підтопленими близько 950 дворогосподарств - городи, подвір’я, - та 211 будинків, 185 з яких - дачні.

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Також у відомстві застерегли щодо порушення транспортного сполучення до 30 населених пунктів, з яких 29 припадає на Чернігівську, а один - на Київську область. Ліквідація наслідків негоди триває.

У Києві теж часткові підтоплення

Напередодні в Києві подекуди фіксували підтоплення внаслідок стрімкого підйому рівня води в Дніпрі. Також раніше в "Укргідрометцентрі" попереджали, що 14-17 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у басейні річки Дніпро у Києві, а також у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій.

Метеорологи застерігали, що можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови й присадибних ділянок у низці прирічних населених пунктів.

У Київській області рятувальники постійно моніторять підвищення рівня води, повідомляють у ДСНС. Так, станом на 15:00, у Броварському районі поблизу села Погреби було зафіксовано, що вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків. На місці чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках

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