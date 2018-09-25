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Versace є виробником модного одягу в сегменті люкс та інших предметів розкоші. Компанія Versace була заснована 1978 року італійським модельєром Джанні Версаче. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.