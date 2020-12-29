Верховний суд України підтримав заборону відвідувати школу невакцинованим дітям

Верховний суд України (ВС) ухвалив, що відсторонення від занять у школі невакцинованої за віком дитини законне й гарантує безпеку всіх учнів, повідомляється у вівторок, 23 березня, на сайті суду.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком", - ідеться в повідомленні ВС.

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За інформацією суду, згідно зі статтею 53 закону України "Про освіту", "здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля".

У повідомленні зазначається, що закон надає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, водночас у справі, яка переглядалася, індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків і їхніх дітей".

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"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси", - пояснюють у ВС.

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Водночас, за інформацією суду, право дитини на здобуття освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, встановлено альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.