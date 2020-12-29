 Верховний суд України підтримав заборону відвідувати школу невакцинованим дітям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховний суд України підтримав заборону відвідувати школу невакцинованим дітям

Верховний суд України вважає, що забороняючи невакцинованим дітям відвідувати школу, держава піклується про безпеку життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

ВС України підтвердив законність відсторонення не щепленої дитини від занять у школі

ВС України підтвердив законність відсторонення не щепленої дитини від занять у школі

Верховний суд України (ВС) ухвалив, що відсторонення від занять у школі невакцинованої за віком дитини законне й гарантує безпеку всіх учнів, повідомляється у вівторок, 23 березня, на сайті суду.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком", - ідеться в повідомленні ВС.

Читайте також: Що німецькі лікарі кажуть про щеплення

За інформацією суду, згідно зі статтею 53 закону України "Про освіту", "здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля".

У повідомленні зазначається, що закон надає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, водночас у справі, яка переглядалася, індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків і їхніх дітей".

Читайте також: У Німеччині батьки оскаржують обов'язкове щеплення дітей проти кору

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси", - пояснюють у ВС.

Читайте також: Вакцинований означає захищений? Як працюють щеплення

Водночас, за інформацією суду, право дитини на здобуття освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, встановлено альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі. 

Дивитись відео 01:58

Як підготувати дитину до школи: 5 порад від МОЗ України (15.08.2018)

 

Також за темою

Themenbild,Symbolbild Impfung gegen das Corona Virus

Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим 29.12.2020

До ресторану чи на літак лише зі щепленням проти коронавірусу? У Німеччині та в інших країнах дискутують про те, чи варто вакцинованним від COVID-19 надавати якісь привілеї.

Impfung gegen Masern, Saeugling bekommt eine Impfung gegen Masern

У Німеччині запроваджують обов'язкові щеплення проти кору 17.07.2019

З березня 2020 року до німецьких дитячих садків та шкіл прийматимуть лише дітей зі щепленнями проти кору. Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.

Реклама

Докладно

Після спалаху коронавірусу Буковель на карантині

Як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Причиною спалаху ковіду на Прикарпатті вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  