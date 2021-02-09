 Верховний суд розгляне один з позовів щодо санкцій проти телеканалів 15 лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Верховний суд розгляне один з позовів щодо санкцій проти телеканалів 15 лютого

Один з трьох позовів щодо оскарження санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK Верховний суд розгляне 15 березня. Два інших позови раніше суд відхилив.

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Касаційний адміністративний суд (КАС) Верховного суду відкрив провадження за одним із позовів щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій стосовно трьох телеканалів.

Як повідомили у Верховному суді в четвер, 11 лютого, КАС призначив справу до розгляду на 15 березня о 12:00.

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"Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. (...) Суд дійшов висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні", - йдеться у повідомленні Верховного суду.

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За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про позов харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова.

Загалом це вже третій позов, поданий до Верховного суду у зв'язку із запровадженням санкцій стосовно зазначених телеканалів. Раніше Верховний суд визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким було застосовано санкції до трьох телеканалів.

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У розгляді одного позову відмовлено, тому що, на думку суддів, зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах і на захист прав інших осіб, які є власниками телеканалів. У іншій справі заяву позивача було залишено без руху та встановлено термін для усунення недоліків у ній.

Санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Указ про введення ухвалених РНБО санкцій ВолодимирЗеленський видав 2 лютого. Таким чином, обмежувальні заходи проти трьох українських телеканалів та депутата Верховної Ради, члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака було запроваджено на п'ять років.

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Санкції включали в себе блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм. Фактично телеканали припинили мовлення в ефірі.

Зеленський назвав санкції важким рішенням, пояснивши його необхідність боротьбою з фінансованою "державою-агресором" пропагандою, яка спрямована проти України та її шляху до ЄС.

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