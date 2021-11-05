 Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі ″ЮКОСу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2021

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Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі "ЮКОСу"

Росія здобула проміжну перемогу у судовій суперечці щодо багатомільярдної компенсації колишнім акціонерам "ЮКОСу".

Компанію ЮКОС було оголошено банкрутом у 2007 році

Компанію "ЮКОС" було оголошено банкрутом у 2007 році

Верховний суд Нідерландів у п'ятницю, 5 листопада, скасував рішення Апеляційного суду в Гаазі щодо компенсації 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам російської нафтової компанії "ЮКОС" через її експропріацію російською державою. Справу направлено на перегляд до апеляційного суду в Амстердамі.

Верховний суд задовольнив одну з підстав для апеляції з боку РФ - на думку суддів, апеляційний суд не мав права відхиляти з процесуальних причини аргумент РФ про те, що акціонери "ЮКОС" нібито здійснювали шахрайство, повідомляє агенція dpa.

"ЮКОС" проти РФ

Справа "ЮКОСу" почалася 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Михайло Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв - у січні 2014-го. Компанію було оголошено банкрутом у 2007 році.

У липні 2014 року Третейський суд Гааги задовольнив позов колишніх акціонерів "ЮКОСу" і зобов'язав Росію сплатити їм 50 мільярдів доларів компенсації за експропріацію компанії. Згідно з постановою арбітражу, російська сторона на початку 2000-их років здійснила повномасштабну атаку на нафтову компанію та її бенефіціарів з метою збанкрутувати її та заволодіти її активами, одночасно усунувши главу компанії Михайла Ходорковського з політичної арени.

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Однак через два роки окружний суд Гааги скасував це рішення за позовом Росії. На думку суду, до компетенції арбітражу не входив розгляд позовів подібного роду.

Своєю чергою колишні акціонери оскаржили це рішення, і Апеляційний суд в Гаазі торік постановив Росії сплатити компенсацію ексакціонерам "ЮКОСу". Але Москва звернулася зі скаргою до Верховного суду Нідерландів.

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