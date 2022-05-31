Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженої з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, 31 травня, йдеться на сайті парламенту. Нового призначення омбудсмена сьогодні не було, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Напередодні Денісова заявила, що за дорученням Офісу президента розпочався збір підписів народних депутатів про висловлення їй недовіри та звільнення її з посади. Верховна Рада призначила Денісову уповноваженою із прав людини 15 березня 2018 року. До того вона була депутаткою парламенту 8-го скликання від фракції "Народний фронт".

За словами депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова за підсумками засідання фракції, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій. Натомість усіма цими питаннями займалася віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, Фролов зазначив, що Денісова надмірно концентрувала медійну роботу на численних деталях "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та зґвалтуванні дітей на окупованих територіях, які не підтверджувалися доказами, що лише шкодило Україні та відвертало увагу світових ЗМІ від реальних потреб, передають "Українські новини".

Як повідомляла на своїй сторінці у Facebook голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, партія "Слуга народу" розглядає три кандидатури на заміну Денісовій. За даними правозахисниці, її місце можуть посісти депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, Олександр Качура чи Микола Тищенко.