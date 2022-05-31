 Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Звільнення Денісової з посади омбудсмена підтримало 234 законодавці. Нового призначення поки не було.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженої з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, 31 травня, йдеться на сайті парламенту. Нового призначення омбудсмена сьогодні не було, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

 

Напередодні Денісова заявила, що за дорученням Офісу президента розпочався збір підписів народних депутатів про висловлення їй недовіри та звільнення її з посади. Верховна Рада призначила Денісову уповноваженою із прав людини 15 березня 2018 року. До того вона була депутаткою парламенту 8-го скликання від фракції "Народний фронт".

За словами депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова за підсумками засідання фракції, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій. Натомість усіма цими питаннями займалася віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, Фролов зазначив, що Денісова надмірно концентрувала медійну роботу на численних деталях "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та зґвалтуванні дітей на окупованих територіях, які не підтверджувалися доказами, що лише шкодило Україні та відвертало увагу світових ЗМІ від реальних потреб, передають "Українські новини".

Як повідомляла на своїй сторінці у Facebook голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, партія "Слуга народу" розглядає три кандидатури на заміну Денісовій. За даними правозахисниці, її місце можуть посісти депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, Олександр Качура чи Микола Тищенко.

Дивитись відео 05:04

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок (13.04.2022)

DW.COM

До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова

Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що російська влада спершу відвозить українців до "фільтраційних таборів" на Донеччині, а звідти розподіляє до різних регіонів Росії.  

Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Грузії продовжують застосовуватися катування стосовно Саакашвілі шляхом ненадання належної медичної допомоги.  

У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова

Єдиного акредитованого в РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі, повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.  

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук у суді в жовтні 2021

Кому загрожують нові свідчення Медведчука

Не провівши за ґратами і двох місяців, кум Володимира Путіна почитав давати свідчення проти Петра Порошенка.  

Порт окупованого російськими військами Маріуполя

Голод - нова зброя у війні РФ проти України?

Хто блокує судноплавство у Чорному морі? Чи можна замінити зерно з України? DW перевірила факти.  