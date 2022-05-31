Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена - нардеп

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Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

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Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженої з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Верховна Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову. "За" проголосували - 234 депутати. Призначення сьогодні не було", - написав він.

Напередодні Денісова заявила, що за дорученням Офісу президента розпочався збір підписів народних депутатів про висловлення їй недовіри та звільнення її з посади на засіданні Верховної Ради 31 травня. Народні депутати призначили Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року. До того вона була депутатом парламенту 8-го скликання від фракції "Народний фронт".

За словами депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова за підсумками засідання фракції, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій. Натомість усіма цими питаннями займалася віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. До того ж Фролов зазначив, що Денісова надмірно концентрувала медійну роботу на численних деталях "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та зґвалтуванні дітей на окупованих територіях, які не підтверджувалися доказами, що лише шкодило Україні та відвертало увагу світових ЗМІ від реальних потреб, передають "Українські новини".

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