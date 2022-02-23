Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті

Верховна Рада в середу, 23 лютого, внесла зміни до держбюджету 2022 року, збільшивши видатки на оборону на 23 мільярди гривень.

За відповідний законопроєкт №7012-д у цілому проголосували 345 народних депутатів. Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно його підписав.

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Згідно з ухваленим законопроєктом, видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 мільярда гривень. 23 мільярди з цієї суми виділять за напрямком безпеки й оборони, 16 мільярдів з них отримає міноборони для підвищення зарплат військових, забезпечення територіальної оборони та розробки озброєння. Додаткових шість мільярдів отримає міністерство внутрішніх справ України. Також кошти направлять на Головне управління розвідки,та водопостачання у Донецькій області.



Понад три мільярди гривень отримає міністерство фінансів для обслуговування державного боргу.

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Ескалація на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Упродовж доби, 22 лютого, на Донбасі з боку проросійських сепаратистів зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок цього один український військовий загинув та ще шестеро отримали поранення.

21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала "незалежність" самопроголошених утворень.