Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан

Верховна Рада підтримала введення надзвичайного стану в Україні. За відповідне рішення проголосувало 335 депутатів. Дія режиму надзвичайного стану розпочинається з нуля годин четверга, 24 лютого. Надзвичайний стан триватиме 30 днів з можливістю подовження на такий самий період.

Згідно із законом України про правовий режим надзвичайного стану, цей режим в Україні або в окремих її місцевостях вводиться указом президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення президента України. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях президентові України подає РНБО.

Рішення РНБО

Рішення про запровадження надзвичайного стану (НС) на території України, крім Донецької та Луганської областей затвердили на засіданні РНБО у середу, 23 лютого.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов пояснив необхідність запровадження НС загрозами з боку РФ. За його словами, у різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть бути різними. Зокрема, у регіонах "залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану, обласні комісії, у які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення".

Секретар РНБО зауважив, що на Луганщині й Донеччині діє "окремий режим". За його словами, ці регіони наразі перебувають у "трохи іншій юридичній зоні", тому там не запроваджують режим надзвичайного стану.

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Які обмеження вводять?

За словами секретаря РНБО Данілова, в межах надзвичайного стану можливе посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Також це можуть бути обмеження певного руху транспорту чи перевірка документів у фізичних осіб.

На думку Данілова, за його словами, цей стан "кардинально не відобразиться" на житті людей.