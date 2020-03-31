Верховна Рада усунула останні перешкоди для підписання закону про ринок землі

Верховна Рада України розглянула й відхилила постанови про скасування свого рішення від 31 березня 2020 щодо ухвалення в цілому законопроєкту, що передбачає скасування мораторію на продаж землі. У такий спосіб парламентарі розблокували підписання цього законопроєкту головою ВР та президентом. Під час проведеного в понеділок, 13 квітня, позачергового засідання парламент відхилив 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, десять з яких зареєструвала фракція "Батьківщина", передає "Інтерфакс-Україна".

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Жоден з проєктів постанов не набрав необхідного мінімального числа голосів у 226 депутатів.

Відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроєкт, доки народні депутати не розглянуть проєкти постанов про скасування голосувань і не ухвалять щодо них рішення.

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Тож тепер голова парламенту Дмитро Разумков має право підписати відповідний законопроєкт і направити його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Після отримання документа Зеленський має протягом 15 днів підписати його або повернути парламенту зі своїми пропозиціями.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня вночі ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його чинності в перші три роки лише паями у власності фізичних осіб із максимальним володінням в одних руках 100 гектарів.

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Документ передбачає, що з 1 січня 2024 року купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть і юридичні особи, а поріг із концентрації в одних руках зросте до 10 тисяч гектарів. Продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності забороняється.