Верховна Рада створила слідчу комісію для встановлення обставин анексії Криму

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування фактів, що сприяли тимчасовій окупації Криму Росією у 2014 році. За відповідну постанову проголосували у вівторок, 1 лютого, 229 народних депутатів із мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, основними завданнями ТСК стане перевірка відомостей щодо фактів сприяння Росії в окупації Криму посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування України. Для цього комісію уповноважили збирати інформацію та вимагати пояснень від потрібних їй осіб та установ органів виконавчої влади.

Крім того, згідно з пояснювальною запискою до документу, ТСК перевірить перебіг розслідування правоохоронними органами України кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли анексії Криму, а також зможе ініціювати питання про притягнення винних до відповідальності.

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Головою комісії обрали народного депутата від парламентської фракції "Слуга народу" Ігора Копитіна. До складу ТСК увійшли 10 нардепів, вісім з яких - від "Слуги народу", інші два - від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та "Опозиційної платформи - За життя".

Строк повноважень комісії становитиме один рік із моменту створення.

Нагадаємо, що в 2020 році під час щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський заявив: "Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність".

